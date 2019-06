Video: Opitá svadobčanka si sadla za volant, nafúkala skoro 2 promile

OPITÁ ŠOFÉROVALA ZO SVADBY: NAČAPAL JU POLICAJT IDÚCI DO ROBOTY Dopravný policajt, ktorý išiel na svojom súkromnom aute so zapnutou autokamerou, načapal pred pár dňami 30-ročnú vodičku, ktorá išla z Modry do bratislavskej Petržalky. Ako povedala neskôr, išla zo svadby. Na záberoch môžete vidieť ako balansovala. Policajt mimo služby zavolal ihneď svojich kolegov, ktorí ju zastavili. Žena nafúkala skoro 2 promile.