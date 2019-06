Titul Naj obec Slovenska získala už štvrtýkrát dedinka Sedliacka Dubová

„Asi nebude náhoda, že sa nám podarilo zvíťaziť už toľkokrát. Zdá sa, že naša obec má niečo do seba, vytvára pekný ucelený dojem. Turistom sa do nej oplatí prísť a zahlasovať za ňu v súťaži svojimi hlasmi. Takáto forma ocenenia nás určite teší, je to určité zadosťučinenie našej práce. Znamená to, že aktivity v obci nerobíme zbytočne,“ povedal na margo ocenenia starosta Ladislav Tomáň.

Sedliacka Dubová leží na severe Žilinského kraja, neďaleko Oravského hradu. Patrí medzi najstaršie obce na Orave. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. V súčasnosti tam podľa starostu žije vyše 530 obyvateľov. Rozprestiera sa na rozlohe 1164 štvorcových metrov. V obci pôsobia poľnohospodárske družstvo, urbárske spoločenstvo, športový klub, hasičský zbor či klub dôchodcov. Priestor na športové vyžitie poskytujú lyžiarsky vlek, hokejové, tenisové či futbalové ihrisko so šatňami a nové multifunkčné ihrisko s umelou plochou. Z kultúrnych pamiatok sa zachoval renesančno-barokový kamenný kostol, ktorý sa týči nad dedinou. Druhý kostol je priamo v obci. V súčasnosti v ňom pravidelne slúžia sväté omše.

K rozvoju Sedliackej Dubovej podľa starostu výrazne pomáhajú eurofondové zdroje a nemenej dotácie od štátu. „Napríklad vlani sme vybudovali novú miestnu komunikáciu aj s inžinierskymi sieťami a rekonštruovali požiarnu zbrojnicu. Pred siedmimi rokmi sme postavili zberný dvor na nelegálnom bývalom smetisku, kde ľudia vozili odpad. Plochu sme pripravili na výstavbu zberného dvora, pribudli aj veľkoobjemové kontajnery. Obyvatelia tu majú možnosť odovzdať naozaj akýkoľvek odpad a nemusia ho pohodiť niekde v dedine,“ priblížil starosta.

Financie sa podarilo získať aj na mechanizačnú súpravu v zložení traktor, vlečka, štiepkovač a nakladač. Tá pomáha nielen pri prevážaní, ale aj pri rôznych údržbových prácach. „Využívame ju aj na odhŕňanie snehu. Samozrejme, okrem toho pomáhame aj obyvateľom, napríklad s dovozom a vývozom materiálu,“ doplnil Tomáň.

Najväčším problémom malebnej dedinky je podľa starostu hlavná cesta, t.j. komunikácia, ktorá vedie priamo cez obec. Cesta prvej triedy smerujúca do Dolného Kubína a opačným smerom do Poľska je v súčasnosti enormne zaťažená dopravou, najmä kamiónovou a tranzitnou. „Chodím po ministerstvách, na správu ciest, diaľničnú spoločnosť, a žiadam, aby sa tento stav zlepšil. Aj petície sa píšu. V apríli sme sa pridali k pohľadnicovej iniciatíve, prostredníctvom ktorej sme chceli osloviť ministerstvo dopravy a premiéra Pellegriniho. V programovom vyhlásení vlády totiž sľúbili dostavbu rýchlostnej cesty R3 na Orave, čo sa dodnes nedeje,“ upozornil starosta s tým, že tento problém obyvateľov veľmi trápi, keďže im premávka ide priamo popred domy a popod okná. Uplynulý týždeň odovzdalo pohľadnice ministrovi dopravy a premiérovi viac ako 30 starostov a primátorov z Oravy.

Podľa starostu obyvateľom v dedine chýbajú aj čistiareň a kanalizácia. Majú už síce vypracovaný spoločný projekt so susednou Dlhou nad Oravou a Chlebnicami, no peniaze na takúto veľkú investíciu môžu získať len z eurofondov. „Uvidíme, ako to dopadne. Tieto veci sme ešte nevyriešili, všetko sa naraz nedá urobiť. Snáď niekedy v budúcnosti. V rámci výziev treba pružne reagovať na európske projekty. Keby sme ich nemali, neurobilo by sa ani zďaleka toľko, koľko sa podarilo za posledné roky,“ uzavrel Tomáň.