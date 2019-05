Látka v tomto ovocí pomáha znižovať krvný tlak, takýto účinok však lekári nečakali

Mnohé z predchádzajúcich výskumov potvrdili pozitívny vplyv resveratrolu na zdravie srdca. Klinické štúdie na potkanoch a myšiach preukázali ochranné účinky proti mŕtvici, srdcovému zlyhaniu a hypertenzii. Čučoriedky, červené hrozno, červené víno a arašidy sú niektoré z najlepších prírodných zdrojov resveratrolu.

Aj keď niektorí vedci veria, že prínosy resveratrolu pochádzajú z jeho antioxidačných vlastností, mechanizmy jeho účinkov na zdravie srdca zostávajú nejasné. Nový výskum pomáha pochopiť tieto mechanizmy, pričom zistil zaujímavý paradox.

Tím vedcov z King's College London (KCL) v Spojenom kráľovstve pridal resveratrol do stravy myší s vysokým krvným tlakom. Tím vedcov pod vedením Josepha Burgoyna publikoval zistenia v časopise Circulation.

Účinky resveratrolu sú paradoxné

Burgoyne a jeho tím po dobu 15 dní meral krvný tlak myší s hypertenziou. Počas tejto doby kŕmili myši buď stravou, ku ktorej pridali resveratrol alebo normálnou stravou. Výskumníci následne u myší konzumujúcich resveratrol, zaznamenali pokles krvného tlaku približne o 20 milimetrov ortuti. Vedci tiež zistili, že resveratrol uvoľnil krvné cievy hlodavcov oxidáciou proteínu PKG1a. Ako uvádzajú:

"Resveratrol sprostredkováva zníženie krvného tlaku paradoxne vyvolávaním oxidácie proteínov, najmä v čase oxidačného stresu, mechanizmu, ktorý môže byť spoločným znakom antioxidačných molekúl.”

Zistenia sú kontraintuitívne v tom zmysle, že o resveratrole sme sa domnievali, že je antioxidant, ale táto štúdia ukazuje, že pri znižovaní krvného tlaku sa správa ako oxidant. Ako uvádza Joseph Burgoyne:

„Pomaly si uvedomujeme, že oxidanty nie sú vždy nepriateľmi. Náš výskum ukazuje, že molekula, ktorá sa doteraz považovala za antioxidant, prejavuje svoje blahodarné účinky prostredníctvom oxidácie."

Ešte neotvárajte fľašu vína

Dôležité je, že vedci dokázali replikovať nálezy v ľudských bunkách. Konkrétne aplikovali resveratrol na bunky hladkého svalstva odobraté z ľudských krvných ciev a zaznamenali rovnaký oxidačný proces. Vedci však varujú pred výkladom, že ľudia by mali konzumovať veľa výrobkov obsahujúcich resveratrol, aby získali rovnaké výhody, aké táto štúdia preukázala u myší.

Vedci zdôrazňujú, že ľudia by sa mali vyvarovať nadmernej konzumácii červeného vína. Na to, aby ste vyvolali rovnaké účinky zo štúdie u človeka, by ste museli každý deň vypiť 1 000 fliaš červeného vína. Resveratrol nie je veľmi rozpustný, preto je potrebné ho prijať veľké množstvo. Ako vysvetľuje hlavný autor štúdie:

"Naša práca by mohla položiť základy pre chemickú zmenu resveratrolu, aby sa zlepšilo jeho dodanie do tela, alebo na navrhnutie nových, silnejších liekov, ktoré využívajú rovnakú cestu. V budúcnosti by sme mohli mať úplne novú triedu liekov na krvný tlak.

Profesor molekulárnej kardiológie na KCL Metin Avkiran komentoval význam zistení štúdie: