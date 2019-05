Turné Alexandrovcov v plnom prúde

Alexandrov súbor ruských piesní a tancov s oficiálnym plným názvom Akademický súbor piesní a tancov Ruskej armády A. V. Alexandrova, snáď v celom svete známy ako Alexandrovci je spevácky a tanečný súbor, ktorý bol oficiálnym armádnym umeleckým súborom Červenej armády bývalého Sovietskeho zväzu, v súčasnosti Ruskej armády Ruskej federácie. Členovia súboru sú výlučne muži vyberaní vo veľmi prísnych konkurzoch. V ich mimoriadne populárnych predstaveniach nachádzame predstavenia, ktoré sú hudobnou mozaikou tak ruských národných či pôvodne ľudových piesní známych ako Kalinka či Kaťuša, tak cirkevných skladieb, ako Ave Maria. Taktiež nie je pre nich tabu ani moderná hudba. Po rozpade Sovietskeho zväzu vystupovali aj pred ľuďmi akými sú cirkevní hodnostári, tak vo svojej domovine, ako aj v zahraničí. Pozoruhodné je, že svoje úžasné vystúpenie uskutočnili aj pred samotným pápežom Jánom Pavlom II.

Spievali taktiež na koncertoch so známou fínskou hudobnou skupinou Leningrad Cowboys. Na rozdiel od iných súborov sú Alexandrovci jedineční ich štvorhlasným spevom založenom z odborného hudobného hľadiska z basových a barytonových hlasoch než na tenoroch.

Historická mozaika ruskej legendy

Legendárny ruský súbor Alexandrovcov zahájil svoju činnosť v Ústrednom dome Červenej armády v Moskve 12. októbra 1928 pod názvom Súbor červenoatmejskej piesne. Takže len nedávno oslávil storočnicu svojej existencie.

Na začiatku svojho vzniku mali len 12 členov, z toho 8 spevákov, 2 tanečníkov, jedného harmonikára a jedného recitátora. Na ich čele neskôr stál národný umelec vtedajšieho SSSR Alexandr Vasiljevič Alexandrov. V tomto období bol mladým profesorom hudby z Moskovského konzervatória. Legendárny súbor sa postupne rozrástol až k zhruba dvom stovkám členov. V priebehu 2. svetovej vojny sa rozdelil na štyri skupiny, ktoré uskutočnili pri odchodoch vojakov na front i priamo na frontoch a vojenských nemocniciach viac než 1500 vystúpení.

Za zlomový môžeme považovať rok 1946, keď zomrel ich zakladateľ a jeho meno sa dostalo i oficiálne do názvu súboru. Jeho vedenie prevzal po svojom otcovi Boris Alexandrovič Alexandrov. So slávnym súborom vystupoval po celom svete až do roku 1986. V tomto roku odišiel s hodnosťou generálmajora do zaslúženého dôchodku. Po ňom prevzal vedenie Alexandrovcov v roku 1994 ako umelecký vedúci a dirigent najprv Viktor Alexejevič Fjodorov, ktorého po jeho smrti v roku 2002 nahradil súčasný hlavný dirigent Vjačeslav Korobko Prevádzkovým riaditeľom alexandrovského súboru je Viktor Kadinov a hlavným zbormajstrom Jurij Uchov.

V roku 2007 bol založený spevácky súbor Mladí Alexandrovci, ktorý mal prvé vystúpenie na zimnom štadióne v Jihlave 13. júna 2009.

Osudný decembrový deň v roku 2016

Osudný 25. decembrový deň 2016 priniesol obrovské ľudské nešťastie v podobe havárie lietadla Tu – 154 ruského ministerstva obrany 2016. Ráno po medzipristátí sa v Soči zrútilo do Čierneho mora niekoľko kilometrov od brehu ruské lietadlo Tu – 154 na trase z Moskvy na ruskú vojenskú základňu v sýrskej Latákii s 92 člennou posádkou na palube, z čoho 64 cestujúcich boli členovia speváckej časti zboru. Pri tomto obrovskom nešťastí v podobe leteckej havárie vyhasli na palube ľudské životy. Zachránili sa len traja sólisti. No bolo to skutočné šťastie v obrovskom nešťastí, pretože Vadina Anaňjeva, Valerije Gravvu a Borise Ďjakova so zbytkom speváckeho zloženie v ten osudný deň necestovali. Spevácka časť súboru Alexandrovcov tragédiou zanikla.

Súbor v čase leteckého nešťastia mal 186 členov vrátane 9 sólistov a 64 spevákov mužského zboru, 38 členov orchestru a 35 tanečníkov a tanečníc.

Časť umelcov, ktorým pri spomínanom leteckom nešťastí vyhasli navždy životy boli pochovaní 16. januára 2017 so všetkými vojenskými poctami na Federálnom vojenskom pamätnom cintoríne v Moskve.

Lietadlo Tupolev Tu – 154B-2 patrilo ruskému ministrovi obrany a prevádzkovali ho ruské vzdušné sily. Lietadlo bolo vyrobené v roku 1983 v závode Aviakor v Samare. Mesačne nalietalo v priemere 27 hodín. Väčšinou to boli stredné trasy s dĺžkou letu okolo 1,6 hodiny. Na rok 2018 bola naplánovaná rekonštrukcia lietadla na predĺženie jeho životnosti. Žiaľ, už sa tak nestalo.

Pred vzletom stroj prešiel všetkými kontrolami a neboli nájdené žiadne príčiny, ktoré by boli dôvodom takej obrovskej tragédii.

Cestujúci a členovia súboru Alexandrovcov

Na palube bolo 85 cestujúcich a 8 členov posádky. Medzi cestujúcimi bolo okrem 64 členov umeleckého súboru Alexandrovci – takmer celý zbor a hráči na bajan a balalajku, 8 vojakov vrátane umeleckého vedúceho Valerija Chalilova, 9 novinárov, náčelník kultúrneho odboru ruského ministerstva obrany Anton Gubanov, šéfka charitatívnej nadácie Spravodlivá pomoc Jalizaveta Glinkova známa ako „doktorka Líza“ a ďalší.

Alexandrovci a Ráž

Predstavenia Alexandrovcov sa skladajú z ruských národných piesní ako spomínaná Kaťuša, či nezabudnuteľná Kalinka, cirkevných skladieb i modernej hudby. Alexandrovci však do svojho repertoáru vždy zakomponujú aj niekoľko tých svojich originálnych ruských skladieb. Na Slovensku ako prvý s Alexandrovcami vystúpili líder skupiny Elán Jožo Ráž so svojou populárnou skladbou „Voda čo ma drží nad vodou“. Okrem neho sa na jednom pódiu s Alexandrovcami ocitla aj Katka Knechtová, Richard Müller či dokonca Rytmus.

Skladbu, ktorá hovorí o vojakoch Červenej armády hrdo narukovaných do vojny, aby bránili svoju vlasť zložili v roku 1933 skladatelia Lev Knipper a Viktor Gusevov. Za svoju popularitu táto skladba vdačí práve Alexandrovcom a holandskému hudobnému producentovi André Rieu.

Kaťuša

Ani Kaťušu, podobne ako Kalinku určite netreba obzvlášť fanúšikom Alexandrovcov predstavovať. Skladba Kaťuša vznikla rok pred začiatkom druhej svetovej vojny a hovorí o jednoduchom dievčati menom Kaťuša. Jej autorom je Michal Isakovskij.

Sovietska hymna

Sovietska hymna mnohými označovaná za najkrajšiu hymnu sveta sa používala od roku 1944 do roku 1991. Autorom hudby je samotný zakladateľ armádneho zboru Alexandr Vasilijevič Alexandrov. Keď Alexandrovci v minulosti vystúpili na Slovensku i v Čechách do svojho vystúpenia zakomponovali aj niekoľko skladieb z krajiny, v ktorej vystupujú. Jednou z nich je aj záhorácka pieseň „Macejko“, ale aj klasika z Horehronia „Na Kráľovej Holi“.

Svätá vojna

Pieseň Svätá vojna vznikla počas druhej svetovej vojny v roku 1941, práve v období, kedy Sovietsky zväz napadla Tretia ríša. Jej autorom je samotný zakladateľ zboru Alexander Vasilijevič Alexandrov. Skladba sa každý deň hrala na železničných staniciach počas obdobia, v ktorom vojaci odchádzali na front.

Kalinka za vlasť

Kalinku už v 19.st. presne v roku 1860 napísal skladateľ Ivan Petrovič Larionov. Nesmrteľná Kalinka, ktorá je považovaná za jeden z najväčších symbolov Ruska sa hráva na všetkych kontinentoch v rôznych jazykových prevedeniach. Skladbu, ktorá hovorí o vojakoch Červenej armády hrdo rukujúcich do vojny, aby bránili svoju vlasť.

Príde aj Kristína

Na základe vzájomnej dohody medzi organizátormi turné Alexandrovci 2019 na Slovensku a manažmentom skupiny Kollárovci došlo k výmene domáceho hosťa. Publikum v 10 slovenských mestách sa už odteraz môže tešiť na vystúpenie jednej z populárnych slovenských speváčok Kristíny.

Do pozornosti hudobného povedomia sa dostala už pre 10 rokmi vďaka cover verzii hitu Beáty Dubasovej: Vráť mi tie hviezdy. Od tohto obdobia vydala 4 štúdiové albumy vrátane toho aktuálneho Mať srdce, ktorý vyšiel v dvoch verziách. V roku 2010 reprezentovala Slovensko na pesničkovej súťaži Eurovision Song Contest s jej doteraz najúspešnejším hitom Horehronie. Málokto by povedal, že túto skladbu o Horehroní nepozná, pretože patrí medzi najsledovanejšie eurovízne skladby posledného desaťročia na siete Youtube. Kristína vystúpi pred hlavným programom o 18:25.

Zmeny na turné sa vyskytnú aj na koncerte v Trenčíne, ktorý bol s ohľadom na rekonštrukciu Zimného štadiónu Pavla Demitru presunutý na Zimný štadión v Piešťanoch.

Čo verejnosť ešte prekvapí?

Program turné Alexandrovci 2019 bude pozostávať z 2 častí, v ktorých odznie celkovo 24 skladieb. Medzi nimi nebudú chýbať najznámejšie skladby z ich repertoáru: Svjaščenaja vojna, Kalinka, Kaťuša, Oči čornyje, Podmoskovskije večera. Okrem toho aj slávny Montiho čardáš. Nebudú chýbať ani dve skladby v našom materinskom jazyku. Vo viacerých skladbách sa predstavia aj členovia tanečnej skupiny.

Organizátor odporúča divákom skorší príchod, aby si v príjemnej atmosfére do sýtosti vychutnali obidve vystúpenia: o 18:25 slovenskej speváčky Kristíny a o 19:00 samotných Alexandrovcov.

Fanúšikovia Alexandrovcov sa už nevedia dočkať ich príchodu do jednotlivých slovenských miest. Tu si budú môcť vychutnať jedinečnú a nezabudnuteľnú atmosféru v spoločnosti speváčky Kristíny a následneho vystúpenia legendárneho ruského súboru.