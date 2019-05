Video: Šialená naháňačka - Z ukradnutého karavanu vypadli dva psy

V Los Angeles došlo k šialenej naháňačke, pri ktorej žena utekala pred políciou v ukradnutom obytnom vozidle aj s dvoma psami. Žena podozrivá z jazdy pod vplyvom návykovej látky bola identifikovaná ako 52-ročná Julie Ann Rainbird. Rainbirdová mala ukradnúť obytné auto a keď sa ju polícia snažila zastaviť, rozpútala šialenú jazdu ulicami v Santa Clarita, pri ktorej zrážala vozidlá aj stromy.

Rainbirdová mala v tom čase vo vozidle dva psy, pričom jeden z nich jej vypadol počas jazdy a skončil na ceste. Ako ukázali zábery z helikoptéry, obytné vozidlo sa na chvíľu zastavilo, ale pes nakoniec vstal a bežal k obrubníku. Naháňačka následne pokračovala a v okne vozdila bolo vidieť ďalšieho psa, ktorého majiteľka držala na vodítku.

Vodička nakoniec stratila kontrolu nad vozidlom, z ktorého počas jazdy odlietali kusy karosérie. Auto skončilo nárazom do stromov vo vysokej rýchlosti v luxusnej obytnej štvrti Tarzana. Rainbirdová vyskočila z vozidla aj s druhým psom a dala sa na útek. Čoskoro ju chytila ​​dvojica policajtov, ktorí ju vzali do väzby. Podozrivá a jeden vodič, ktorého zasiahla, boli prevezení do nemocnice. Podľa CBS2 sú oba psy v bezpečí a utrpeli len menšie zranenia.