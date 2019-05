Video: Mačke došla trpezlivosť s potomkom. Týmto ťahom všetkých pobavila

Na sociálnych sieťach sa rozšírili vtipné zábery mačky, ktorá stratila trpezlivosť so svojim mláďaťom a jedným pohybom laby ho strčila do škatule. Video natočené v čínskom Nančangu ukazuje mačiatko, ako sa opatrne snaží zísť z okraja kartónovej krabice. Jeho matka sa však na jeho boj už nemôže pozerať a tak ho jemne strčí, aby dopadlo do vystlanej plechovej nádoby, ktorá bola pre mača pripravená.

Na záberoch je vidno, ako autor videa ešte pred pádom plechovú nádobu mačaťu posunul, aby malo hladké pristátie. Rýchly zákrok mačky s malou trpezlivosťou sa stalo hitom sociálnych sietí. S mačkou vieme trochu sympatizovať, pretože všetky matky chcú po ťažkom dni vidieť svoje deti čo najskôr v posteli.

Video: “Padaj do postele!”