VIDEO: Nová Škoda Superb prezrádza ďalšie tajomstvá! Pozrite si najdôležitejšie zmeny

Obľúbený zástupca strednej triedy sa čoskoro predstaví v modernizovanej podobe. Najdôležitejšie zmeny exteriéru sa budú týkať novej svetelnej techniky, ktorá dostane matrix funkciu a unikátny svetelný podpis. Pôjde o vôbec prvú škodovku s týmito prémiovými prvkami, ktoré poznáme napríklad z modelov Audi. Matrix oceníte najmä v noci, keď svetlá nevyužívajú pri strete s iným vozidlom len obyčajné prepnutie z diaľkového do stretávacieho režimu, ale okolité automobily vyrezávajú zo svetelného lúča tak, aby zachovali osvetlené zvyšné časti vozovky a okolia.

Menej praktickou, ale nepochybne efektnou novinkou budú choreografické animácie svetlometov pri vítaní alebo lúčení sa so svojím majiteľom. Chýbať by nemali ani dynamické smerovky, a to nielen vzadu, ale aj vpredu. Tento svetelný balíček automobilka nazýva „Škoda Crystal Lighting“ a s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o výhradne príplatkovú záležitosť.

Novinka by sa mala predstaviť už 23. mája pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku.