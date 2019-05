Hokej: Slováci nastúpia proti Francúzom s malými zmenami

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj piaty zápas na MS v Košiciach v piatok proti Francúzsku v bránke s Patrikom Rybárom. V prvom útoku sa vedľa Tomáša Tatara a Richarda Pánika predstaví na pozícii centra Libor Hudáček, ktorý vymenil Michala Krištofa.

Na piatkovom rannom rozkorčuľovaní boli na ľade iba brankári Patrik Rybár a Denis Godla a útočníci Tomáš Zigo a Dávid Bondra. Godla s Bondrom do zápasu s Francúzskom nezasiahnu, obaja tak stále čakajú na prvý štart na tohtoročnom šampionáte. Proti „galskému kohútovi“ pôjde do bránky Rybár. „Nie je dôvod trestať ho za zápas s Kanadou. Keby sme ho nepostavili, tak by mi to tak pripadalo. Marek Čiliak bude dvojka,“ povedal tréner brankárov Ján Lašák.

Slováci nastúpia na svoj piaty zápas na šampionáte s malými zmenami. Na pozícii centra sa v prvom útoku predstaví Libor Hudáček, vymení Michal Krištofa. „Áno, môžem to potvrdiť,“ povedal pre TASR asistent trénera Michal Handzuš.

Otázny je štart Christiána Jaroša, ktorý vo štvrtok netrénoval s tímom. Po zápase s Nemeckom mal 23-ročný obranca menšie šrámy. „O jeho štarte sa rozhodne pred zápasom,“ prezradil Handzuš.

Predpokladaná zostava SR proti Francúzsku:

Slovensko: Rybár - Černák, Sekera, Fehérváry, Koch, Čajkovský, Marinčin, Jaroš - Pánik, Hudáček, Tatar - Studenič, Krištof, Nagy - Lantoši, Sukeľ, Daňo - Liška, Buc, Lunter - Zigo