Video: Otec tvrdil, že s týmto kúskom mal ísť na olympiádu. Sledujte, čo v bazéne urobil

Bol to malý krok pre otca, ale veľký krok pre virálny obsah na sociálnych sieťach. Dcéra tohto muža so podelila o vtipné video, ktoré zbiera milióny videní na Twitteri. Taylor zachytila, ako sa jej otec pred záhradným bazénom pokúšal o salto dozadu s trochu rozpačitým výsledkom.

Muž ignoroval výzvu, že si má predtým aspoň dať dole topánky a vyhlásil, že s týmto kúskom mal ísť na olympiádu. Nazvať jeho manéver ako salto by bolo trochu prehnané a z výsledku nie je jasné, na aký druh olympiády by sa chcel kvalifikovať. Video však každopádne pobavilo milióny ľudí a podľa Taylor bola len otázka času, kedy sa z otca stane virálna senzácie, pretože je to naozaj vtipný chlapík.

Video: Otec sa pokúšal o salto, dopadlo to trochu inak

My dad was drunk and wanted to prove to us he can do a backflip lol pic.twitter.com/MEwjcpQFfp