Vo Vlkanovej sa opäť súťažilo o majstra biča a v hádzaní nožom a sekerou

Ako pre TASR uviedol za organizátorov Branislav Kohút, na podujatí sa zúčastnilo niekoľko desiatok pretekárov zo Slovenska, Česka i Maďarska.

„Ide o nenásilnú a neagresívnu súťaž. Je to šport, relax, vyžitie. Ako keď boxujete do vreca a vydávate pri tom zo seba energiu. Nejde ani tak o prekonanie súpera, ale skúšať, koľko človek dokáže a či jeho úsilie bude korunované úspechom. Pri dozore a správnej inštrukcii nehrozia žiadne úrazy, v hokeji ich býva viac,“ reagoval pre TASR Kohút s tým, že doteraz na súťažiach žiadne úrazy nemali. „Je to mierumilovný šport,“ dodal.

Súťažiaci v hode nožom a sekerou absolvovali viacero disciplín. Nožmi vrhali do vzdialenosti tri, päť, sedem metrov a sekerou na štyri, päť a sedem metrov. Postúpili len tí najlepší. Súťažili aj v hádzaní nožom na čas.

Podľa Kohúta v súťaži o Majstra biča ukázali svoju zručnosť pretekári so slovenským pastierskym bičom, ktorý má pevnú rúčku a na nej kožený náves alebo s klasickým americkým typom biča, ktorého rúčka a telo sú v jednom celku. Disciplíny boli zamerané na zasahovanie cieľov, napríklad nábojnice na kladine či tzv. omotávky cieľov.