Video: Muža pri otváraní dverí vyľakal had, zahryzol sa mu priamo do oka

51-ročný Jerel Heywood z amerického mesta Lawton (Oklahoma) sa neplánovane vydal na návštevu svojho suseda a kamaráta Rodneyho Copelanda. Namiesto Rodneyho ho ale vo dverách privítal podráždený had, ktorý sa mu zahryzol do kože v okolí pravého oka.

Had pravdepodobne spadol z rámu dvier, keď ich Jerel otváral. Vydesený muž si plaza rýchlo sňal z tváre a sám vbehol do susedovho domu s volaním o pomoc. Jerela odviezol do nemocnice kamarát Rodney s manželkou. Lekári, našťastie, zistili, že nešlo o jedovatého hada, a Jerel tak odišiel s miernym poranením.

Had akoby spadol z neba