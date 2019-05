Pri nakupovaní v supermarkete sa vyhnite esemeskovaniu. Takýto to môže mať následok

Nakupovanie potravín nám v niektorých špecifických hodinách počas dňa zaberie nemalé množstvo času. Môže sa preto stať, že nám pritom vo vrecku zazvoní mobil, a my sa na chvíľu oddáme esemeskovaniu alebo chatovaniu s kamarátom, manželom, sestrou alebo mamou.

Možno ste to na sebe nikdy nespozorovali, no pri takýchto príležitostiach sa neraz stáva, že si do košíka hodíme aj to, po čo sme do obchodu neprišli, a pravdepodobne to nebude nič užitočné.

Keď vedci pozorovali nakupujúcich ľudí, všimli si, že tí, ktorí sa pri nakupovaní venovali telefonovaniu, čítaniu e-mailov, prepínaniu skladieb alebo hraniu hry na mobile, napokon nakúpili oveľa viac neplánovaných položiek ako tí, ktorí pri nakupovaní nevyužívali mobil.

Medzi predmety, ktoré si ľudia nezámerne nakúpili, najčastejšie patril nepraktický a excesívny tovar.

V prípade, že mobil používate len na úlohy spojené s nakupovaním, teda napríklad na vypočítanie ceny nákupu alebo sledovanie nákupného zoznamu, pravdepodobne sa v podobnej situácii tak ľahko neocitnete.

Prečo nakupujeme to, čo nám netreba?

Štúdia publikovaná v Journal of the Academy of Marketing Science hovorí, že rozhodovanie sa pri nakupovaní a používanie telefónu využívajú to isté úložisko kognitívnych zdrojov v mozgu, takže pri robení oboch vecí naraz sa nám veľmi nedarí.

Na vine sú často aj samotné obchody, ktoré sa snažia kráčať s dobou, a zákazníkom poskytujú možnosť bezplatného wifi pripojenia, len aby ich pri nakupovaní zabavili. Štúdia, ktorá sa konala na pôde troch amerických univerzít, dodáva, že niektorí výrobcovia do mobilných nákupných aplikácií vkladajú správy a informácie, ktoré s nakupovaním nesúvisia, len aby vás zdržali.

Paradoxne, väčšina nakupujúcich tvrdí, že ich podobné obchodné praktiky nenútia kupovať si zbytočnosti. Štúdia však opakuje, že čím viac ste zaujatí prácou s mobilom, tým horší je dopad tohto efektu, a kupujúci často dokonca zabúdajú kúpiť to, po čo pôvodne prišli.

Ak si píšete nákupný zoznam do mobilu, a dokážete sa pri nákupe sústrediť len na jeho sledovanie, nemusíte sa báť. Ak ale patríte medzi ľudí, ktorí si uprostred uličky kontrolujú počasie na mobile, a to im pripomenie, že ešte potrebujú toto, a ešte tamto... v takom prípade si tieto záležitosti vybavte ešte predtým, ako vojdete do obchodu.