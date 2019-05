Nesystémové strany zosilnejú, čo musí zomknúť demokratické sily, tvrdí Maňka

Prívrženci nesystémových strán často zneužívajú témy, akou je napríklad migračná kríza. Strašia ľudí a šíria falošné správy, vďaka čomu rastie ich podpora. Pre TASR to uviedol europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD) zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov počas posledného plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu v súčasnom funkčnom období.

„Je potrebné sa na tých ľudí pozrieť z dvoch uhlov pohľadu – jeden je ten, akú majú ideológiu, že sú to ľudia, ktorí chcú zle. Druhá vec je, že naozaj iba klamú a vymýšľajú si témy, ktoré ani nedokážu ovplyvniť. A na to si musíme dávať pozor,“ zdôraznil.

Domnieva sa, že v májových voľbách do EP nesystémové strany zosilnejú, aj keď nie výrazne. „To potom vytvorí taký projekt v EÚ, že sa budú musieť spojiť demokratické sily čo najviac a hľadať spoločné riešenia a konsenzus na to, aby tieto nesystémové strany nejakým spôsobom nepoškodili obyvateľov EÚ,“ konštatoval Maňka.

Na základe svojich doterajších skúseností v EP tvrdí, že tie najväčšie „extrémistické strany, ako napríklad strana Marine Le Penovej a ďalšie“, sú najväčšími zneužívateľmi finančných prostriedkov. „Môžem povedať aj to, keďže mám na starosti ďalšie oblasti ako rozpočet, že oni sa najmenej podieľajú na tom, aby niečo riešili. Dávajú najmenej návrhov. A ak sú to návrhy, tak iba zrušiť, zrušiť, zrušiť, zrušiť, ale nič normálne. To znamená, že je potrebné sa pozrieť na týchto ľudí aj očami, ako pracujú. A pracujú naozaj veľmi zle. Nerobia pre občanov EÚ, oni chcú iba to, aby sa všetko zrušilo,“ uzavrel.

Maňka upozornil na to, že je dôležité ísť voliť, pretože práve novozvolení poslanci EP budú rozhodovať o spoločnej budúcnosti. „Nie Brusel rozhodol, ale rozhodujeme my. Lebo v tom Bruseli sú naši ministri, premiéri a sme my, ktorí sme volení obyvateľmi Slovenska. To znamená, my o tom rozhodujeme a keď my sa dohodneme na nejakom zákone alebo legislatíve, musíme ju potom dodržiavať. Nikto nám nič nediktuje z Bruselu... my sme tí, ktorí tvoríme, aký bude náš budúci život,“ vyhlásil.

Novozvolení poslanci EP sa budú musieť podľa Maňku okrem iného okamžite popasovať s otázkou odchodu Británie z EÚ. „Od začiatku verím, že nakoniec príde nové referendum. Lebo akú to má logiku, keď odchádzajú pod vplyvom falošných správ, keď ich totálne oklamali? (Briti) to teraz zisťujú, že ich oklamali, majú čísla, aj výsledky. Vedia, že keď odídu z EÚ, tak v priebehu piatich rokov príde ich britská štátna pokladnica o 122 miliárd eur, prídu o 500.000 pracovných miest a ďalšie a ďalšie veci... zníži sa im životná úroveň a ekonomický rast. Prečo by nemalo byť logické, že by ľuďom vysvetlili, že čo sa stane, keď odídu? Keď budú mať ľudia naozaj pravdivé informácie, tak potom nech povedia: Áno, chceme odísť aj tak, alebo chceme zostať. To je veľmi dôležitá vec,“ uzavrel Maňka.

Slováci si budú voliť svojich zástupcov do EP v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky volieb do EP na Slovensku v nedeľu v noci (26. mája).