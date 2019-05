5 ochorení, ktorými vás môže nakaziť domáci miláčik

Či už zvieratá milujete alebo nie, a či už doma jedno vlastníte alebo nie, je viac ako pravdepodobné, že s nimi, alebo s vecami, ktoré po nich ostávajú, pravidelne prichádzate do kontaktu.

Vo väčšine prípadov sa interakcia medzi domácim miláčikom a človekom nesie v pozitívnom duchu. Inokedy sa stane, že nás zviera nakazí ochorením, ktoré sa spočiatku prejavuje veľmi mierne, no neskôr môže prerásť do vážneho stavu.

Tieto ochorenia môžete najčastejšie získať od domáceho miláčika:

1. Besnota

Besnota je snáď najtypickejšie zvieracie vírusové ochorenie, pri ktorom už samotný názov vzbudzuje strach. Vírusom sú často nakazené predovšetkým nezaočkované psy a psovité šelmy.

V prostredí s veľkým výskytom nakazených zvierat sa ochorenie po uhryznutí psom často prenáša najmä na deti. Vírus rýchlo napáda mozog, a keďže naň neexistuje liek, po prepuknutí príznakov najčastejšie nasleduje smrť.

Prenosu besnoty na ľudí sa dá predísť očkovaním psov a psovitých šeliem. Väčšina Európy je týmto spôsobom chránená, a v ďalších častiach sveta sa proti besnote efektívne bojuje.

2. Dermatofytóza

Dermatofytóza sa prejavuje ako okrúhle miesto bez srsti na koži zvieraťa; Foto: Nathalie Marran/Shutterstock.com

Niektoré ochorenia prenášané zvieratami sú u nich bežné, no už menej sa vyskytujú u ľudí. Pokiaľ ide o dermatofytózu, tá sa najlepšie šíri pri blízkom kontakte so zvieraťom, ideálne v teplom prostredí.

Dermatofytóza je plesňové ochorenie, ktoré je u zvierat veľmi ťažké spozorovať. Na koži postihnutého zvieraťa najčastejšie nájdeme okrúhle miesto bez srsti, ktoré sa môže javiť ako šupinaté a svrbí. Ide o liečiteľné ochorenie, ktoré môže ojedinele zanechať na pokožke stopy po jazvách.

3. Salmonelóza

Asi všetci sme už počuli o salmonelóze, ktorú možno najčastejšie dostať z nekvalitných vajec alebo mäsa. Salmonelózu vyvolávajú baktérie z rodu Salmonella, ktoré sa dajú nájsť aj v tráviacom trakte zvierat. Často sa vyskytuje u plazov a obojživelníkov, ako aj v myšiach, ktorými ich majitelia kŕmia.

Po manipulácii so zvieratami a surovou potravou pre ne by sme si zakaždým mali dôkladne umyť ruky. Je tiež dobré vyčleniť osobitný priestor pre prípravu jedla pre zvieratá, ktorý nebude zasahovať to priestoru pre prípravu ľudskej potravy.

4. Toxoplazmóza

Toxoplazmóza sa bežne vyskytuje u mačiek a v ich výkaloch. Pre človeka je síce neškodná, no problémy s ňou môžu mať tehotné ženy. V prípade nakazenia počas tehotenstva môže dôjsť ku komplikáciám pri vývoji plodu.

Tehotné ženy by si preto mali dať záležať na hygiene, vyhýbať sa mačaciemu trusu a mali by sa vyhnúť aj tepelne neupraveným potravinám pestovaným v záhrade pre prípad, že sa k nim dostala mačka.

5. Uhryznutia a škrabance

Ak sa rozhodneme túto dvojicu považovať za ochorenie prenášané zvieratami, rozhodne môžeme povedať, že ide o jedno z najčastejších ochorení tohto druhu. Uhryznutia aj škrabance sú vždy bolestivé, a v extrémnych prípadoch – zvyčajne v prípade detí – môžu mať fatálne následky.

Uhryznutie alebo škrabanec od mačky môže preniesť na človeka baktériu druhu Bartonella Henselae, kvôli ktorej sa rana zapáli a vzniká ďalšia bolesť. Okrem toho škrabnutie a uhryznutie od zvieraťa má často aj psychické následky.

Ako je to pri väčšine ochorení, aj tie prenášané zvieratami vedia ublížiť najmä ľuďom s oslabenou imunitou, teda napríklad starým ľuďom a ľuďom s imunosupersívnych ochorením (HIV/AIDS) alebo ľuďom podstupujúcim imunosupresívnu terapiu (chemoterapia, rádioterapia).

Ochorenia prenášané zvieratami však nie sú bežné. Ľudia sa väčšinou nakazia od iných ľudí, a pri dôslednom dodržiavaní základných hygienických návykov existuje len malá pravdepodobnosť nákazy od zvieraťa.