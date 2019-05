Mayová by o druhom referende uvažovala, ak stroskotajú rozhovory s labouristami

Mayová podľa denníka dúfa, že nájde spôsob, ako získať v parlamente dostatočnú podporu pre svoj plán odchodu Británie z EÚ, ktorý poslanci už trikrát odmietli, avšak v rozhovoroch s opozičnou Labouristickou stranou sa zatiaľ vládnucim konzervatívcom dohodu o kompromisnej stratégii brexitu nájsť nepodarilo.

Zo zistení Daily Telegraphu vyplýva, že Mayová s ministrami a ďalšími predstaviteľmi hovorila o možnosti usporiadania referenda, v ktorom by voliči mohli rozhodnúť či chcú, aby Británia odišla z EÚ na základe dohody, ktorú jej vláda vyrokovala s Bruselom, aby došlo k brexitu bez akejkoľvek dohody, alebo aby Británia EÚ vôbec neopustila. Denník sa pritom odvoláva na nemenovaný vládny zdroj, podľa ktorého by druhé referendum o brexite prichádzalo do úvahy len v prípade stroskotania rokovaní s opozičnými labouristami o podpore Mayovej dohody o brexite v Dolnej snemovni britského parlamentu.

V referende, ktoré sa konalo v júni 2016, sa za odchod Británie z EÚ vyslovilo 52 percent voličov a 48 ich bolo proti. Výsledok referenda rozdelil krajinu a paralyzoval jej politický systém. Mayovej menšinová vláda zmeškala termín odchodu Británie z EÚ, ktorý bol stanovený na 29. marca a v Spojenom kráľovstve vládne veľká neistota ohľadom toho, kedy, ako a či vôbec k brexitu dôjde, napísal Daily Telegraph.

Rozhovory s labouristami, ktorí vyslovili podmienečnú podporu druhému referendu, budú pokračovať v utorok.

Mayovej sa v apríli na summite EÚ podarilo získať v poradí už druhý odklad brexitu. Lídri 27 členských krajín Únie stanovili za nový dátum vystúpenia Británie 31. október.

Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú Mayovej vláda uzavrela s Bruselom.