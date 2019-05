Video: Bábätko vypadlo z rúk zdravotného personálu, rodičia hovoria o vážnych následkoch

Zdravotný personál Chandlerovho regionálneho zdravotníckeho centra v Arizone hrubo zanedbal svoje povinnosti, keď počas zavinovania dieťaťa do prikrývky jednému z príslušníkov dieťa vypadlo z rúk tak, že dopadlo priamo na hlavu.

Dôkazom tohto zaobchádzania je video, ktoré pri tejto príležitosti natočil otec novorodeniatka. Na záberoch môžete vidieť, ako ošetrovateľ vzal dieťa do ruky, no nešťastne sa mu vyšmyklo. Následne ho uložil do osušky a pokračoval v zavinovaní.

Rodičia dievčatka Monique a Derrick Rogersovci v súčasnosti nemocnici hrozia žalobou, pretože dodnes nedostali vysvetlenie nedbanlivého zaobchádzania. Okrem toho podľa ich slov dieťa následkom pádu utrpelo vnútorné krvácanie do mozgu.

Malá Morgan sa narodila predčasne a s veľmi nízkou hmotnosťou, a tak ju hneď po pôrode museli na 12 dní umiestniť na jednotku intenzívnej starostlivosti. Lekári sa o vnútornom krvácaní dozvedeli až 5 dní po pôrode, keď dievčatko absolvovalo vyšetrenie ultrazvukom.

Hoci ide o vážnu zdravotnú komplikáciu, rodičia sa dodnes nedozvedeli, či bola spôsobená predčasným pôrodom alebo samotným pádom na hlavu. Nemocnica sa pre Fox 10 Phoenix vyjadrila, že bezpečnosť pacientov im je prvoradá, a tím špecialistov sa už zaoberá vyriešením prípadu.

Dievčatko sa vyšmyklo z rúk ošetrovateľa