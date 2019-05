Scotland Yard: Únik informácií o Huawei nie je trestný čin

„Zvážil som o všetky dostupné informácie a konzultoval právnikov. Som presvedčený, že zverejnenie údajov nie je trestný čin, a to ani na základe zákona o úradnom tajomstve, ani na základe nesprávneho konania vo funkcii. Nebol spáchaný nijaký trestný čin a nie je to záležitosť polície,“ konštatuje v sobotňajšom vyhlásení šéf protiteroristického oddelenia Scotland Yardu Neil Basu.

Williamsona v stredu odvolala z funkcie premiérka Theresa Mayová. Podľa hovorcu britskej vlády tak urobila preto, že stratil jej dôveru.

Bývalý minister označil v sobotu podľa televízie Sky News svoje odvolanie za „úbohý a diskreditujúci lov na čarodejnice“. Zároveň žiada „úplné a nestranné vyšetrovanie“ úniku informácií, ktorý viedol k jeho odvolaniu.

Už bezprostredne po svojom odvolaní Williamson podozrenie z úniku odmietol a vyhlásil, že bolo politicky motivované a súviselo s jeho osobným sporom s tajomníkom vlády a Mayovej blízkym spolupracovníkom Markom Sedwillom.

Mayová však v piatok televízii Sky News povedala, že dôveruje internému vyšetrovaniu, ktoré poukázalo na Williamsona ako zdroj úniku. „Dôležité nie je to, že unikli informácie, ale to, odkiaľ unikli. Je to o NSC a dôvere v NSC,“ povedala Mayová

Únik sa týkal informácií z tajného zasadnutia NSC, na ktorom bola údajne schválená účasť Huawei na budovaní siete 5G v Británii. Vláda to však oficiálne nepotvrdila

Spojené štáty obvinili spoločnosť Huawei, že prostredníctvom svojich výrobkov robí špionáž pre čínsku vládu, dôkazy však zatiaľ nepredložili. Huawei tieto obvinenia odmieta.

Austrália, Nový Zéland a USA vylúčili Huawei z budovania dôležitých prvkov svojej infraštruktúry. Pridať by sa k nim mohla Kanada.