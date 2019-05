Video: Vodič skútra neodhadol situáciu a zrazil človeka na ceste

Ruský vodič skútra sa počas jazdy v meste Petrohrad prerátal. Na motocykli viezol aj spolujazdca, no ich jazda sa skončila nešťastnou zrážkou s robotníkom uprostred cesty.

Ako môžete vidieť na videu, vodič skútra po odbočení v križovatke smeroval rovno, až sa napokon rozhodol odbočiť smerom k obytnej zóne. V zóne však pracovali robotníci, ktorí si jeho príchod všimli až keď bolo neskoro. Jeden z nich sa snažil prichádzajúcej motorke vyhnúť, no v zmätení jej skočil priamo do cesty. Po zrážke tak ostali traja účastníci na zemi, no našťastie nik neutrpel vážne poranenia.

Vodič zabudol predvídať