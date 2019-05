Video: Strýko zistil, že jeho neter má superchopnosť. Sledujte, čo dokáže s papagájom

Na sociálnych sieťach sa rozšírili zábery, ktoré zachytávajú malé dievča, ktoré dokáže ovládať svojho papagája a nebojí sa ho použiť. Autor videa potvrdil, že jeho neter dokáže výkrikom poslať svojho opereného spoločníka na kohokoľvek, kto jej robí problémy.

Papagáj sedí na ráme postele, zatiaľ čo dievča stojace na matraci sa otočí smerom ku kamere a vydá zo seba nepríjemný výkrik. Jej ochranca bez váhania zaútočí na muža, ktorý celú scénku kameruje. Mnohí diskutujúci sa zhodli na tom, že dievča má schopnosti ako Snehulienka z filmu Shrek Tretí.

Video: Dievčatko v sebe našlo superschopnosť

My niece has her bird trained to attack anyone she screams at pic.twitter.com/ea0JoWMNrT