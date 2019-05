Audrey Hepburnová zažiarila v Raňajkách u Tiffanyho. Málokto vie, že má slovenské korene

Americká herečka Audrey Hepburnová, ktorej krása, bezprostrednosť a elegancia očarili filmový svet, už svoju prvú veľkú hereckú úlohu v nezabudnuteľnom filme Roman Holiday (Prázdniny v Ríme, 1953) premenila na Oscara (1954). Za vrchol jej kariéry sa považuje rok 1961, keď stvárnila postavu Holly Golightlyovej vo filme Breakfast at Tiffany's (Raňajky u Tiffanyho). Od narodenia legendárnej herečky a módnej ikony uplynie v sobotu 4. mája 90 rokov.

Málokto vie, že herečka má slovenské korene. V slovenskej obci Kovarce sa koncom júla roku 1868 narodila Audreyina prababička Anna Katarína Welsová. Na svet prišla v kaštieli, ktorý od Pavla Motešického kúpil jej otec Anton Wels. Išlo o významného muža, ktorý spoločne s Pavlom Wehlem založili v roku 1864 v Kovarciach cukrovar. Nikto z príbuzných nezostal žiť na Slovensku, tak dnes existujú iba spomienky na ich život v našej krajine.

Audrey Kathleen Rustonová - Hepburnová sa narodila 4. mája 1929 v belgickej obci Ixelles. Pochádzala zo vznešenej rodiny. Otec bol vplyvným bankárom a matka sa mohla pýšiť titulom flámskej barónky. Ako dieťa bola Audrey veľmi plachá. Najradšej sama chodila von, aby unikla neustálym hádkam svojich rodičov. V roku 1935 otec opustil rodinu, ktorá odmietala prijať jeho sympatie k fašizmu. "Odchod otca bola najhoršia udalosť môjho života. Bola to pre mňa tragédia z ktorej som sa nikdy nespamätala“, hovorievala Audry.

Po rozchode svojich rodičov začala navštevovať súkromnú dievčenskú školu v Londýne v Spojenom kráľovstve, kam sa spolu s matkou presťahovali. O niekoľko rokov neskôr sa presunuli do holandského Arnhemu. Od jari roku 1941 Hitler stále viac využíval holandský priemysel a zdroje, potraviny boli len na prídel. Už ako trinásťročná na vlastné oči videla jednu z mnohých deportácií Židov. Audry hladovala, trpela ťažkou podvýživou, mala astmu a žltačku. „Prišli sme o všetko – o naše domy, majetky, peniaze. Bolo nám to ale jedno, prežili sme, to bolo najdôležitejšie,“ dodala.

Po oslobodení získala štipendium baletnej školy v Londýne, kde však skoro zistila, že jej výška je priveľkou prekážkou v naplnení jej sna. Začala si teda budovať kariéru modelky. Po účinkovaní v reklamnom spote ju oslovil producent, ktorý ju v roku 1948 obsadil do dokumentárneho filmu Nederlands in 7 lessen. V roku 1951 prijala rolu v anglickom filme The Lavender Hill Mob (Zlaté veže) ako aj vo francúzskom filme Monte Carlo Baby.

Herečka bola nadšená prácou vo filmovom priemysle a rovnako tak aj producenti. V roku 1953 sa presťahovala do Spojených štátov amerických (USA). Svoju prvú hlavnú hereckú úlohu v nezabudnuteľnom filme Roman Holiday (Prázdniny v Ríme, 1953) premenila hneď na Oscara (1954). Jej filmový partner Gregory Peck označil mesiace nakrúcania po boku pôvabnej herečky za najšťastnejšie obdobie svojho života. Celosvetovú slávu a uznanie získala Hepburnová doslova z jedného dňa na druhý. Nemenej úspešné boli aj filmy Sabrina (1954), War and Peace (Vojna a mier, 1956), Funny Face (Usmievavá tvár, 1957) a ďalšie. Za vrchol jej hereckej kariéry sa považuje rok 1961, keď stvárnila postavu Holly Golightlyovej vo filme Breakfast at Tiffany's (Raňajky u Tiffanyho). Film bol nakrútený podľa krátkej novely Trumana Capota, rozprávajúcej príbeh nevšednej mladej ženy, utešenej Holly, pestrej figúrky kaviarní, podsvetia a newyorskej smotánky. Film bol nominovaný na 7 Oscarov aj kvôli hudbe, ktorú zložil legendárny Henry Mancini. Ústrednú pieseň snímky osobne zaspievala s gitarou práve Audrey Hepburnová.

Osobnosť krehkej herečky pohltila USA natoľko, že neustále dostávala nové filmové ponuky. Zahrala si v takisto nezabudnuteľnom projekte My Fair Lady (1964) a vo filme How to Steal a Million (Ako ukradnúť Venušu, 1966). Nakrúcať prestala v roku 1968 a na plátno sa vrátila s hercom Seanom Connerym v snímke Robin a Mariana (1976). Jej posledným filmovým projektom bola snímka Always (Navždy, 1989).

Audrey Hepburnová bola krásna intelektuálka, plynule hovorila po anglicky, francúzsky, španielsky, taliansky a flámsky.

Po rozchode s Melom Ferrerom sa rozhodla usadiť - práve keď bola na vrchole kariéry. V roku 1969 sa vydala za doktora Andreu Dottiho, no aj tento zväzok napokon o 13 rokov neskôr stroskotal. Z manželstiev mala dvoch synov, Seana Hepburna Ferrera a Luca Dottiho.

Vyslankyňou Detského fondu OSN (UNICEF) sa herečka stala v roku 1988 a v tejto funkcii zotrvala až do poslednej chvíle.

Šarmantná herečka, ktorá má dodnes na Hollywoodskom chodníku slávy svoju hviezdu, zomrela 20. januára 1993 vo švajčiarskom meste Tolochenaz vo veku 63 rokov.

Magazín Harper's Bazaar vzdal úctu filmovej a módnej ikone Audrey Hepburnovej v roku 2014. Na obálke magazínu sa objavila jej vnučka Emma Ferrerová. O výsledné fotografie sa postaral Michael Avedon, vnuk módneho fotografa Richarda Avedona, s ktorým mala Audrey vzťah.

Raňajky u Tiffanyho už nie sú fikciou - luxusné newyorské klenotníctvo Tiffany & Co v pobočke na manhattanskej Piatej avenue otvorilo v roku 2017 reštauráciu. Návštevníci si v nej môžu dať aj raňajky, na rozdiel od Holly Golightlyovej, hlavnej hrdinky románu Trumana Capoteho, ktorá jedávala na ulici pred výkladom klenotníctva.