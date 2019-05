Video: V Austrálii našli trojokého hada. Po röntgene ostali výskumníci prekvapení

Úrad pre ochranu voľne žijúcich živočíchov v Austrálii zdieľal fotografie trojokého hada, ktorý bol nájdený na diaľnici v severnej Austrálii. Mláďa druhu morelia spilota dostalo prezývku Monty Python, no zomrelo len niekoľko týždňov potom, čo bolo nájdené.

V dôsledku deformity mal tento 40-centimetrový plaz problémy s prijímaním potravy. Zvláštny had bol objavený neďaleko mesta Humpty Doo, 40 km juhovýchodne od Darwinu. Odborníci tvrdia že tretie oko hada vzniklo následkom prirodzenej mutácie. Skutočné prekvapenie však prišlo po tom, čo vyhotovili röntgenové snímky jeho hlavy. Tie ukázali, že u hada nedošlo k zrasteniu dvoch hláv, ako si vedci pôvodne mysleli. Namiesto toho sa v lebke vyvinula tretia očná jamka s funkčným okom.

Profesor Bryan Fry z University of Queensland pre BBC povedal, že mutácie sú prirodzenou súčasťou evolúcie. Ako však priznal: “Doteraz som ešte nevidel trojhlavého hada, ale v našom laboratóriu máme dvojhlavú kobru - je to len iný druh mutácie ako to, čo vidíme u siamských dvojčiat.“ Fry si tiež myslí, že tretie oko hada mohlo byť “posledným malým kúskom dvojčaťa, ktoré bolo absorbované.”

Video: U hada sa prirodzenou mutáciou vytvorila tretia očná jamka s okom