Vstup SR do EÚ je na oslavu, únia ale potrebuje istú reformu

Poslanec Smeru-SD Ľubomír Petrák je presvedčený, že v deň výročia je dôvod na oslavu. „Vstup Slovenska do EÚ patrí medzi pozitívne stránky histórie Slovenska. Sme členmi širokého spoločenstva štátov, má to významný podiel na raste hospodárstva a životnej úrovne na Slovensku, aj podiel na raste investícií na Slovensku,“ vysvetlil Petrák.

Za pozitívum považuje voľný pohyb osôb a spoločnú menu euro. Únia však podľa Petráka bude do budúcnosti potrebovať vnútornú reformu. „Predovšetkým si bude musieť, podľa môjho názoru, skupina starých členských štátov uvedomiť, že to nie je o tom, že bude diktovať pomienky všetkým členom EÚ, ale bude ich brať ako partnerov. Toto je jedna z najzásadnejších mentálnych reforiem, ktorú EÚ potrebuje a osobne si myslím, že aj najväčšia výzva do budúcnosti,“ podotkol s tým, že je načase, aby sa krajiny naučili navzájom viac počúvať.

„Najpozitívnejší prvok vstupu Slovenska do EÚ je otvorenie hraníc,“ povedal predseda klubu SNS Tibor Bernaťák. Hoci členstvo v únii prináša Slovensku pozitíva, strana už dlhšie hovorí o potrebe reformy spoločenstva. „EÚ je v niektorých veciach odtrhnutá od reality a je potrebné, aby aj v nej zavládol zdravý rozum, aby sa opatrenia prijímali tak, aby ľuďom reálne pomáhali,“ poznamenal Bernaťák.

Ako príklad pozitívneho opatrenia, ktoré reálne pomohlo ľuďom, označil roaming. „V rámci únie musia mať operátori rovnaké ceny. Takými vecami by sa mala EÚ zaoberať,“ poznamenal Bernaťák.

Europoslanec Mosta-Híd József Nagy doplnil, že za 15 rokov členstva sme zažili rôzne obdobia. „Pozitívnejšie, aj negatívnejšie, tak ako je to aj v živote človeka. Dôležité je to, aby sme sa dokázali poučiť z chýb, ktoré sa stali v minulosti a boli tak lepšie pripravení na výzvy, ktoré nás čakajú v budúcnosti,“ povedal Nagy.

Slovenská republika sa pred 15 rokmi - 1. mája 2004 - stala členským štátom Európskej únie (EÚ). Cesta SR do EÚ sa začala po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Zavŕšila sa po 14 a pol roku od pádu železnej opony a po 11 rokoch od osamostatnenia Slovenska.