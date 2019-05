Toto sú najúspornejšie autá vo svojich kategóriách. Tabuľke vládne nafta!

Volkswagen up! 1,0 MPi

Asi nie je prekvapivé, že medzi najúspornejšími autami sa objavil maličký up! s trojvalcovým motorom. Toto mestské autíčko nie je úsporné len na papieri, kde má napísanú spotrebu 4,2 l benzínu na 100 km, ale aj v realite. Prekročiť spotrebu 5,5 l/100 km je celkom problém, reálne sa s ním dá jazdiť za 4,6 l/100 km. Nie je to raketa, ale vzhľadom na svoju hmotnosť a rozmery sa s ním v meste rýchlo prekľučkujete, kam potrebujete.

Cena od: 8 890 €

Toyota Yaris Hybrid

Toyota Yaris Hybrid je stávka na dve istoty: že sa vám nepokazí a že nebude papať veľa benzínu. Nie je to auto pre automobilových nadšencov, pretože má prevodovku e-CVT. Tým ostatným však ponúka plynulú akceleráciu bez prerušenia toku výkonu a možnosť presúvať sa v nízkych rýchlostiach v meste alebo v zápchach len na elektrický pohon. Toyota udáva pre Yaris Hybrid spotrebu 3,7 l/100 km, my sme sa bez problémov dostali na hodnotu 4,2 l/100 km.

Cena od: 14 790 €

Suzuki Swift1,2 DUALJET + SHVS

Úsporne sa dá jazdiť aj bez hybridnej technológie. Suzuki Swift sa spolieha na relatívne jednoduchý atmosférický štvorvalec a ozaj nízku hmotnosť len 840 kg! A funguje to. Ak však chcete zájsť ešte o krok ďalej, môžete si Swift objednať aj s mild hybridnou technológiou SHVS. Tá stlačí papierovú spotrebu na 4,1 l/100 km. V reáli nie je problém jazdiť do 5 litrov, najlepšie sa nám podarilo za 4,3 l/100 km. Hybridný systém pomáha motoru v nízkych otáčkach a lepšie pružné zrýchlenie sa vždy zíde.

Cena od: 13 599 €

Hyundai Ioniq Hybrid

Ioniq je jedno z tých vydarených áut, ktoré dávajú najavo svoje progresívne zmýšľanie, ale nie tak, aby odstrašilo konzervatívnejších záujemcov. Neodstraší ani ľudí so zvyškami lásky k autám, svoju hybridnú technológiu totiž spája s dvojspojkovou prevodovkou. Vďaka nej sú reakcie motora a správanie auta blízke tým „klasickým“, aj keď občas sa stane, že vám počas jazdy „zhasne“. Podľa papierov má jazdiť za 3,9 l/100 km, nám sa podarilo jazdiť za 4,2, keď sme sa trochu snažili. Bežne nebol problém zmestiť sa do 5 l/100 km.

Cena od: 23 610 €

Peugeot 308 1,5 BlueHDi 130

Autá koncernu PSA mali vždy dobré a úsporné dieselové motory. Už motor 1,6 HDi bol malý zázrak, ale agregát 1,5 BlueHDi, ktorý je mimochodom výkonnejší a tichší, je ešte úspornejší. V ľahkom modeli Peugeot 308 doslova odmieta žrať naftu. Udávaná spotreba 3,5 l/100 km je síce až prehnane optimistická, ale ak napriek reálnym 4,1 l/100 km si tento Peugeot zaslúži byť na našom zozname. Spotreba navyše drasticky nerastie s vyššou záťažou a poteší aj fakt, že Peugeot 308 je praktický hatchback, prípadne kombi, ktoré obslúži kohokoľvek a výkon 96 kW (130 k) je úplne postačujúci.

Cena od: 14 690 €

Kia Ceed 1,6 CRDi 100 kW (136 k)

Nový vznetový motor od koncernu Hyundai-Kia je ozaj vydarený. K jeho prednostiam nepatrí iba nízka spotreba 4,1 l/100, ktorú udáva Kia pre svoj model Ceed vybavený jeho silnejším variantom (100 kW/136k). Na to, že spaľuje naftu, sa tento motor naozaj rýchlo zohrieva na prevádzkovú teplotu dokonca aj v zime. To prospieva jeho životnosti, ale aj komfortu posádky. Dobrému pocitu zas prospieva to, že sa s ním reálne dá jazdiť za 5 l/100 km, s trochou snahy aj za 4,8. Samozrejme, že tento motor je dostupný aj v iných modeloch koncernu.

Cena od: 19 290 €

Suzuki Vitara 1,4 BoosterJet

To, že Suzuki to vie aj s preplňovanými motormi, dokazuje v prípade modelu Vitara so svojou benzínovou turbo jedna-štvorkou. Vitara s ním bola v reálnej premávke veľmi úsporná, najmä s ohľadom na dynamiku, ktorú jej bol motor schopný poskytnúť. Opäť za to môže aj fakt, že Vitara je relatívne ľahká. Na to, že je to v tejto spoločnosti jediné benzínové SUV, je jeho spotreba 6,1 veľmi dobrá. Najmä ak sa k nej dá aj reálne priblížiť, my sme dosiahli spotrebu 6,4 l/100 km. A to sa bavíme o verzii s pohonom 4 x 4!

Cena od: 19 490 €

Renault Kadjar 1,5 BluedCi 115

Motor 1,5 dCi je pomaly starší než ľudstvo samotné, ale to Renaultu nebráni ho v aktualizovanej verzii stále ponúkať. A my sa nečudujeme. Je totiž veľmi úsporný, spoľahlivý a ponúka dostačujúci výkon. Krútiaci moment navyše nastupuje hneď v nízkych otáčkach. Aby bol tento zoznam pestrý, vybrali sme si ho z SUV modelu Kadjar, ale prirodzene tento motor je dostupný aj v Cliu či Megane. Udávaná spotreba 4,4 l nafty na 100 km je super a zmestiť sa v skutočnosti do 5 l/100 km by nemal byť problém. Samozrejme, na diaľnici bude mať SUV už vyššiu spotrebu.

Cena od: 24 390 €

Opel ComboLife 1,5 CDTi 75 kW (100 k)

Toto perfektné rodinné auto vie byť neuveriteľne úsporné napriek tomu, že tvar jeho karosérie určite nevypadol z učebníc aerodynamiky. Stačí si pod kapotou objednať vznetový motor 1,5 CDTi. Reálna spotreba 5,3 l/100 km je síce ďaleko od udávaných 4,3 l/100 km, ale vzhľadom na priestorové a praktické vymoženosti, ktoré ComboLife ponúka, je to skvelá hodnota.

Cena od: 15 390 €

Mercedes-Benz E220d

Dostávame sa do prémiovej kategórie. Čo sa týka spotreby, éčko tu dominuje bez toho, aby ste si museli objednať nejakú extra ekoverziu. Nový dvojlitrový diesel je mimoriadne úsporný. K tomu, aby sa navyše zbytočne nenamáhal, mu v prípade triedy E pomáha deväťstupňová automatická prevodovka a najmä vynikajúca aerodynamika. Keď si predstavíte, že sa v plnom komforte a takmer s 200 koňmi pod kapotou môžete odviezť za 4,5 l/100 km (udávaná spotreba je 3,9 l/100 km), je to takmer z ríše snov.

Cena od: 47 916 €

BMW 630d xDrive GT

Čo robí veľké luxusné auto so šesťvalcom, krútiacim momentom 620 Nm a ešte aj s pohonom všetkých kolies v tomto zozname? Žerie málo nafty! Toto BMW s trojlitrom pod kapotou nás šokovalo svojím komfortom rovnako ako spotrebou. K udávanej spotrebe 5,9 l/100 km sme sa priblížili s hodnotou 6,1 l/100 km. Samozrejme, tento motor je dostupný aj v iných modeloch BMW a v sedanoch či vo verziách Touring bude dosahovať podobnú spotrebu. Bez pohonu xDrive to bude ešte menej.

Cena od: 71 050 €

Mazda MX-5 2,0 Skyactiv-G160

Športový kabriolet by ste asi na tomto zozname nehľadali. Lenže Mazda MX-5 má vďaka výbornému motoru a nízkej hmotnosti aj výbornú spotrebu. S motorom 2,0 Skyactiv-G160 sme vedeli pri pokojnej jazde dosiahnuť spotrebu 6,7 l/100 km. To je úžasná hodnota. Udávaná spotreba je veľmi blízko: 6,6 l/100 km. Ani pri ostrej jazde sme neprekročili 8,4 l/100 km. Podotýkame, že už je k dispozícii novší motor Skyactiv-G184, ale ten sme si ešte nevyskúšali.

Cena od: 30 190 € (platí pre G184)