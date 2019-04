V Bratislave zrazili dve autá chodkyňu mimo priechodu, mala v ušiach slúchadlá

Podľa doterajších zistení z miesta nehody prechádzala chodkyňa so slúchadlami v ušiach cez cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov od Šafárikovho námestia smerom na Starý Most. Zrazili ju dve motorové vozidlá idúce od Pribinovej ulice smerom do Karlovej Vsi.

Mihalíková priblížila, že pár metrov od miesta, kde došlo k dopravnej nehode, bol priechod pre chodcov, na ktorom mala byť v čase dopravnej nehody červená.

Záchranári zranenú ženu previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Požitie alkoholických nápojov bolo u všetkých účastníkov nehody na mieste vylúčené. Ďalšie okolnosti nehody aj miera zavinenia sa vyšetrujú.