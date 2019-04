FOTO: Indická armáda tvrdí, že odfotografovala stopy tajomného yetiho

Oznámenie vyvolalo na internete záplavu nedôverčivých reakcií, informovala televízia CNN.

Po záhadnom snežnom mužovi sa neúspešne pátra už stáročia. Odfotografovanie stopy, ktorú údajne v snehu zanechal yeti, v utorok bez akýchkoľvek okázalostí ohlásila indická armáda. Príspevok sa objavil na jej overenom twitterovom účte.

„Členovia horolezeckej expedície indickej armády prvýkrát spozorovali tajomné odtlačky nôh mýtickej bytosti yeti,“ píše sa v príspevku, ktorý dopĺňajú štyri fotografie.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7