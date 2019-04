Najnebezpečnejšie sedadlo v aute – naozaj je to vedľa vodiča?

Cestovanie autom je štatisticky jeden z najnebezpečnejších spôsobov prepravy. Pasažier je síce v menšom ohrození ako počas cesty motorkou, ale v aute naňho číha väčšie nebezpečenstvo ako na lodi, vo vlaku, v autobuse alebo lietadle.

Najväčšia pozornosť sa pri cestovaní autom tradične venuje šoférovi, hoci často práve on vyviazne z nehody s najnižším počtom zranení. Za „sedadlo smrti“ sa často označuje sedadlo vedľa vodiča, ale je naozaj pravda, že práve toto miesto je v aute najnebezpečnejšie?

Na pasažierov vzadu sa zabúda

Poisťovací inštitút pre bezpečnosť na diaľniciach (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) v najnovšej analýze hodnotil bezpečnosť pasažierov na zadných sedadlách v čase dopravnej nehody. IIHS tvrdí, že práve týmto pasažierom pri autonehode hrozí vyššie riziko zranení a úmrtia ako tým, ktorí sedia vpredu.

Podľa IIHS sa automobilky v posledných desaťročiach zameriavali výlučne na bezpečnosť pasažierov na predných sedadlách, ktorú posilnili najmä vývinom efektívnejšej technológie airbagov.

Pasažierom na zadných sedadlách sa neušlo toľko pozornosti. Výskum IIHS zistil, že pásy pri zadných sedadlách často nie sú vybavené takzvaným „obmedzovačom napínacej sily“, ktorý do istej miery dokáže zmierniť zranenia spôsobené bezpečnostným pásom.

Poisťovací inštitút dospel k takýmto výsledkom po analýze 117 dopravných nehôd, počas ktorých pasažieri na zadných sedadlách utrpeli vážne poranenia alebo zahynuli. Využil pritom policajné záznamy, fotografie z miesta nehôd, zdravotné dokumentácie a výsledky pitvy.

Vo viacerých prípadoch sa pasažieri na zadných sedadlách stali obeťou závažnejších poranení ako pasažieri vpredu. Medzi najčastejšie poranenia v prípade dopravnej nehody patrili poranenia hrudníka a hlavy.

Autori výskumu vyslali výzvu smerom k automobilovým výrobcom, aby venovali viac pozornosti bezpečnosti na zadných sedadlách. Samozrejmosťou by mali byť obmedzovače napínacej sily. Rovnako ľahko sa priamo do pásov dajú zabudovať nafukovacie airbagy, ktoré distribuujú silu pri náraze do celého trupu a hrude, hoci ich výroba si bude vyžadovať veľa času aj investícií.