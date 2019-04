Most-Híd, SMK a Maďarské fórum nevylučujú, že by mohli hovoriť o spolupráci

Podľa posledného prieskumu Focusu by sa Most-Híd nedostal do parlamentu, SMK je už roky mimo neho a prieskum hovorí, že by tam aj ďalej zostala. Maďarské fórum vzniklo len nedávno a čaká ho ustanovujúci snem.

„Iniciatívu iných strán na rokovania o spolupráci sme nikdy neodmietli. Na rozdiel od strán, spomedzi ktorých jedna niekoľko volebných období prežila mimo parlamentu a druhá ponúka dobre znejúce sľuby, Most-Híd je od svojho vzniku parlamentnou stranou, a posledné tri roky aj stranou vládnou, s konkrétnymi výsledkami v oblasti školstva, kultúry, regionálneho rozvoja a sociálnej politiky,“ uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Strana pozorne vníma súčasné trendy na domácej politickej scéne, ktorých výsledkom je podľa prieskumov podpora ohlásených a ešte nezaložených, alebo krátko existujúcich politických subjektov. „Budeme pokračovať v začatej práci, voličom budeme prezentovať dosiahnuté výsledky a budeme s nimi komunikovať aj o dôležitosti euroatlantickej orientácie Slovenska,“ dodal Most-Híd, ktorý sa v súčasnosti sústreďuje na eurovoľby.

SMK bude na najbližšom zasadnutí republikového predsedníctva hovoriť aj o budúcich krokoch v súvislosti s prípadnou spoluprácou s ostatnými politickými stranami. TASR to potvrdila hovorkyňa SMK Helena Fialová. Definitívne stanovisko však zrejme zatiaľ strana neprijme. Uvedomuje si však situáciu na politickej scéne. K rozhovorom a spolupráci s inými stranami sa zatiaľ vyjadrovať nechce. SMK dostala ponuku na rokovanie s OĽaNO.

Maďarské fórum nevylučuje zo spolupráce ani SMK, ani Most-Híd. „V prípade strany Most vidíme priestor na spoluprácu značne obmedzený pre ich spoluprácu so stranami Smer a SNS. A rovnako veľmi citlivo vnímame ich opakované vyjadrenia naznačujúce ochotu spolupracovať s uvedenými stranami aj po voľbách,“ uviedol pre TASR zakladateľ strany Zsolt Simon.

Spolupráca maďarských strán je podľa jeho slov možná. „Vzájomná komunikácia na regionálnej úrovni sa sľubne rozbieha,“ poznamenal s tým, že hovoriť o podobe spolupráce by bolo predčasné. Simon pripustil, že pre Maďarské fórum je spojenie strán jedna z možných alternatív. Ale považuje za predčasné predpovedať, či pred voľbami dôjde k spojeniu.

Maďarské fórum preferuje spoluprácu s demokratickou pravicou. Stranu čaká 18. mája ustanovujúci snem, kde si zvolí stranícke orgány a potom začne oficiálne rokovania s predstaviteľmi demokratickej pravice. „Spoluprácu chceme v prvom rade so subjektmi, ktorí vylúčia spoluprácu so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS,“ dodal Simon s tým, že strana chce vytvoriť alternatívu pre Maďarov a maďarsky cítiacich voličov. „Maďarskými hlasmi chceme do parlamentu dostať Maďarov, a tak prispieť k zmene k lepšiemu,“ doplnil.

SMK vypadla z Národnej rady SR po voľbách v roku 2010, po tom, čo z nej odišiel Zsolt Simon, Béla Bugár a ďalší, ktorí založili Most-Híd. Nová strana sa dostala do parlamentu a išla do vlády Ivety Radičovej s SDKÚ-DS, KDH a SaS. Kabinet skončil predčasne, po ďalších voľbách bol Most-Híd v parlamentnej opozícii, SMK naďalej mimo zákonodarného zboru, kde je doteraz.

Most-Híd sa vrátil do vlády zas v roku 2016, keď vstúpil do koalície so Smerom-SD, SNS a Sieťou. Po tomto kroku stranu opustil Simon, ktorý sa neskôr pustil do budovania Maďarského fóra.