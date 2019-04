Austrália varuje cestovateľov pred možnými ďalšími útokmi na Srí Lanke

Austrálska vláda varovala v piatok cestovateľov, že "teroristi sa pravdepodobne chystajú spáchať ďalšie útoky na Srí Lanke". Na svojej stránke s cestovnými odporúčaniami uviedla, že tieto útoky môžu byť "nerozlišujúce" a týkať sa "miest navštevovaných cudzincami", informovala tlačová agentúra AP.

Výstraha pre Austrálčanov nasleduje po samovražedných bombových útokoch z Veľkonočnej nedele, ktorých terčmi boli na Srí Lanke viaceré kostoly a hotely. V dôsledku výbuchov prišlo o život vyše 250 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.

Srílanské orgány uvádzajú, že v súvislosti s týmito útokmi stále pátrajú po viacerých podozrivých osobách.

Stupeň ohrozenia v prípade Srí Lanky ponechala Austrália nezmenený, pričom radí občanom, aby „zvážili potrebu cestovať“ do tejto krajiny. Takúto formuláciu by prekonávala už iba najvyššia výstraha, ktorá požaduje „necestovať“ do predmetnej časti sveta.

Veľvyslanectvo USA na Srí Lanke medzitým varovalo prítomných Američanov, aby sa tento víkend vyhýbali miestam náboženských obradov pre možnosť ďalších útokov. Británia zase radí svojim občanom, aby radšej na Srí Lanku necestovali.

Srílanská vláda pripísala veľkonočné útoky moslimsko-extrémistickej skupine Národné monoteistické hnutie (Džamáat at-tawhíd al-wataníja, NTJ). Medzitým sa k nim prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS), pričom zverejnila videozáznam, v ktorom vystupuje vodca NTJ Zahrán Haším. Ten bol podľa piatkového vyhlásenia srílanského prezidenta Maithrípála Siriséna usmrtený pri jednom zo spomínaných útokov, ktorého terčom bol hotel Šangri-La v meste Kolombo.

Po varovaní pred ďalšími útokmi platia v uliciach Kolomba prísne bezpečnostné opatrenia. Úrady zároveň požiadali príslušníkov moslimskej menšiny, aby sa nezúčastňovali na piatkových modlitbách, ktoré sú najdôležitejšími v týždni, a modlili sa radšej doma. V niektorých mešitách sa však modlitby aj napriek tomu konali, uviedla AP.