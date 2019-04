Video: Žene sa do vlasov dostal nepríjemný hlodavec

Mnohé ženy majú nočné mory z toho, že sa im do vlasov zapletie netopier, no nakoľko tieto zvieratá majú dobrú schopnosť echolokácie v priestore, je väčšia pravdepodobnosť, že sa vám vo vlasoch skončí iný živočích. Mladá žena z Terrytownu v Louisiane pocítila, aké to je, mať vo vlasoch zapletenú vevericu.

Dievčine sa snažila pomôcť rodina, no zo záberov sa zdá, že práve ona je prekvapivo najpokojnejšia zo všetkých žien vo videu. Na pomoc zavolali dokonca aj kaderníčke, ktorá im dávala inštrukcie, ako vevericu z vlasov odmotať. Po niekoľkých minútach boja sa hlodavca podarilo dostať z vlasov von, pričom dievčinu nabádali, aby si vevericu adoptovala. Tá sa však rozhodla živočícha v pokoji vypustiť tam, odkiaľ prišiel.

Video: Žene sa dostala do vlasov veverica