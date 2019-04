Ako vplýva náboženstvo na mentálne zdravie

Ľudia, ktorí sú veriaci majú lepšie duševné zdravie, zistil psychologický výskum publikovaný v odbornom žurnále Journal of Religion and Health. Títo ľudia cítia väčšie spojenie so zvyškom sveta. Viera môže posilniť duševné zdravie ľudí, pretože znižuje sebestrednosť.

Prvý autor štúdie Dan Cohen uviedol:

„Výsledky našej štúdie v mnohých smeroch podporujú myšlienku, že spiritualita funguje ako osobnostná vlastnosť. So zvýšenou spiritualitou ľudia znižujú vnímanie samého seba a majú väčší pocit jednoty a prepojenia so zvyškom sveta."

Chodenie do kostola nie je podmienkou

Podľa výskumníkov sa však nie je nutné sa zapájať do cirkevných aktivít, aby ste mali z viery lepšie duševné zdravie. Ako uviedol Cohen:

“Zaujímavé bolo, že frekvencia účasti na náboženských aktivitách alebo vnímaná miera spoločenskej podpory sa neukázala ako významná vo vzťahoch medzi osobnosťou, spiritualitou, náboženstvom a zdravím.“

Tri prieskumy sa pýtali ľudí na ich osobnosť, duchovnosť a duševné a fyzické zdravie. Štúdia zahŕňala protestantov, katolíkov, židov, moslimov a budhistov.

Výsledky ukázali, že veriaci mali nižšie hladiny neurotizmu, čo naznačuje lepšie duševné zdravie. Tiež sa ukázalo, že títo ľudia mali väčšiu pravdepodobnosť byť extroverti. Ako dodal Cohen:

„Náš doterajší výskum ukazuje, že duševné zdravie ľudí, ktorí sa zotavujú z rôznych zdravotných stavov, ako je rakovina, mŕtvica, poranenie miechy a traumatické poranenie mozgu, sa zdá byť významne spojené s pozitívnymi duchovnými presvedčeniami a najmä podporou a duchovnými zásahmi.”

Podľa Cohena môže byť viera účinnou pomôckou na emocionálne zvládanie stresu.