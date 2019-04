Muž strávil 60 dní na ulici. Pre toto už bezdomovcom nikdy nedá peniaze

Ed Stafford je bývalý kapitán britskej armády, dobrodruh a cestovateľ. Pre svoj nový televízny dokument 60 Days on the Streets na 2 mesiace opustil svojho syna, manželku a útulný domov, aby mohol žiť život bezdomovca. V strede zimy musel žiť bez jedla, peňazí a prístrešia. Chcel tak zistiť, prečo ľudia končia na ulici a ako sa im z tejto situácie podarí dostať.

Problém s bezdomovectvom nemajú len rozvojové krajiny. Podľa výskumu z roku 2018 je vo vo Veľkej Británii 320 000 ľudí bez domova, čo je približne jeden z každých 200 ľudí. Viac ako polovica týchto ľudí žije v Londýne a mnohí z sú nich bývalí vojaci.

43-ročný Ed Stafford žil po dobu 60 dní na uliciach Londýna, Manchestru a Glasgowu, aby zistil, prečo títo ľudia končia ako bezdomovci.

Nový extrémny zážitok

Ed Stafford je veľký cestovateľ, ktorý sa v roku 2012 dostal do Guinnessovej knihy rekordov, keď sa mu podarilo pešo precestovať územie po celej dĺžke rieky Amazonky. Keď natáčal iný projekt pre Discovery Channel, Ed musel po dobu 60 dní žiť na neobývanom ostrove Fidži zvanom Orolua Island bez jedla, vody, oblečenia alebo nástrojov. Aj napriek týmto extrémnym zážitkom bol preňho život bezdomovca najdesivejším.

Pribral 5 kilogramov

Život bezdomovca bol viac výnosný, než si Ed pôvodne myslel. Počas jednej noci dokázal zarobiť 100 - 200 libier, čo je viac, ako dostane priemerný Londýnčan za pravidelnú prácu.

Netrpel nedostatkom jedla. Mnohí ľudia bezdomovcom venovali hamburgery a iné rýchle občerstvenie a mali omnoho viac jedla, ako skutočne potrebovali. Napríklad v Glasgowe Ed napočítal, že na dvoch bezdomovcov bolo 26 dobrovoľníkov, ktorí rozdávali jedlo. Jeden z bezdomovcov sa dokonca sťažoval, že už je plný.

Napriek jeho počiatočným obavám, že bude hladovať a schudne, Ed v priebehu 60-dňového projektu pribral 5 kg. Testy neskôr ukázali, že ak by v takomto stravovaní pokračoval, mal by problémy so srdcom.

Ed sa však rozhodol riskovať a jedol aj potraviny z koša. Našiel tam šalát, ktorý by bol inak jedlý, no bola v ňom nalepená žuvačka. Tiež sa mu stalo, že sa musel umyť vodou z toalety, pretože iba vo vnútri kabínky sa mohol úplne vyzliecť a umyť si telo, ktoré ho svrbelo.

Niektorí z nich zarobia a potom idú domov, aby si dali horúcu sprchu

Ed si myslel, že nikto so zdravým rozumom by nechcel stráviť noc v mrazivom počasí, ale v skutočnosti mnohí bezdomovci uprednostnili ulice pred útulkami. Jeden zo žobrákov si dokázal zarobiť 20 libier za približne 20 minút tým, že povedal, že peniaze potrebuje na zaplatenie útulku, ale nakoniec ich minul na drogy.

Ed však zistil, že nebol jediný falošný žobrák. Niektorí mali svoje vlastné domovy, ale stále pracovali na uliciach, aby zarobili ľahké peniaze. Častokrát žobrali, aby si zarobili na živobytie, no nakoniec všetko utratili za drogy a alkohol. Jeden z týchto falošných žobrákov, Darren, povedal, že dokáže zarobiť až 600 libier za noc tak, že žiada peniaze od opitých ľudí, ktorí chodia po baroch. Ale zvyčajne šiel domov na večeru a horúcu sprchu potom, čo nazbieral 100 libier.

Ďalší falošný žobrák dostal byt od vlády potom, čo bol prepustený z väzenia. Najprv si chcel nájsť prácu, no jeho potenciálni zamestnávatelia mu ponúkli 8 libier na hodinu, čo považoval za neprijateľné. Takže si vybral ľahší spôsob, ako zarobiť peniaze na živobytie.

Podľa Eda dokonca ani skutoční ľudia bez domova často nepotrebovali tak veľmi peniaze, ako skôr psychologickú podporu, aby sa dokázali sociálne adaptovať. Povedal tiež, že napriek tomu, že v uliciach Londýna našiel dobrých priateľov, už nikdy nebude dávať peniaze falošným či skutočným žobrákom.

Ako skončia ľudia na ulici?

Napriek ťažkostiam si Ed na konci experimentu slobodu svojho nového života, v ktorom neboli žiadne plány ani obmedzenia. Zdôraznil však, že ani tí, ktorí si zvykli na život bezdomovcov, nimi nechceli zostať navždy. Niektorí z nich utiekli pred svojimi drogovo závislými rodičmi alebo unikli násiliu v rodine. V Manchestri sa Ed stretol s Dinou, ktorá bola matkou 6 detí. Tvrdila, že bývala modelkou, ktorá fotila kampane pre odevné reťazce ako Debenhams a M&S. Jej život sa však zmenil, keď mala 13 rokov. Jej rodičia sa rozviedli a zostala so svojou drogovo závislou matkou. Keď mala Dina 15 rokov, zamilovala sa do muža, ktorý sa stal otcom jej detí. V súčasnosti jej deti žijú s otcom, zatiaľ čo ona musí žiť v prístrešku zo starých stanov a vozíkov. Napriek tomu, že Dina je narkomanka, deti jej veľmi chýbajú.

Počas experimentu sa Ed stretol s agresivitou a závislosťou na drogách. Bol svedkom bitky dvoch žobrákov o lepšie miesto a tiež sa mu vyhrážala polícia, že ho zatkne za žobranie. Raz sa mu niekto dokonca vymočil na spací vak a to ani nebol najhorší prípad, pretože mnohým bezdomovcom spacie vaky podpálili.

Zvyknete ľuďom dávať peniaze na ulici, alebo nie? Boli ste sami svedkami zaujímavého príbehu na ulici? Podeľte sa váš názor v komentároch pod článkom.