Šufliarsky zverejní svoju SMS komunikáciu s Kočnerom

„Ak prejav slušnosti a profesionality v komunikácii s M. K., ale aj inými osobami, ktoré ma denne kontaktujú rôznou formou a rôznym spôsobom, je chybou, tak som spravil chybu. Ospravedlňujem sa za ňu svojim kolegom, odbornej a laickej verejnosti,“ povedal Šufliarsky.

Rozhodol sa, že komunikáciu zverejní napriek tomu, že to môže sťažiť alebo zmariť objasnenie motívu jeho vraždy viacerými páchateľmi. Šufliarsky udelí osobe, ktorá o komunikáciu požiada, súhlas na jej zverejnenie.

Komunikáciu s Marianom K. označil za dôkaz v trestnej veci prípravy jeho likvidácie. „Žiadnym spôsobom nesúvisí so skutkom usmrtenia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ zdôraznil s tým, že všetci by mali spozornieť, ak je pripravovaná fyzická likvidácia prokurátora. „Ide o zásah do nezávislosti, zákonnosti nielen konkrétnej osoby, ale aj zásah do fungovania inštitúcie samotnej,“ vyjadril sa.

Šufliarsky poukázal na to, že tí, ktorí spomínanou komunikáciou v súčasnosti disponujú, ju majú nelegálne z dôvodu úniku z vyšetrovacieho spisu. „V snahe zdiskreditovať ma flagrantným spôsobom porušujú zákony tohto štátu,“ uviedol s tým, že ich nezastaví, ale bude bojovať. Tvrdí, že niektorí z nich pri presadzovaní svojich osobných záujmov hrajú politické hry. Komunikáciu sa rozhodol zverejniť aj preto, lebo sa do nich nechce zapojiť.

K predsedovi hnutia OĽaNO Igorovi Matovičovi sa nechcel vyjadrovať, pretože podľa neho nespĺňa atribúty ústavného činiteľa. Matovič vo štvrtok informoval o tom, že Šufliarsky si s Marianom K. vymenili 430 SMS správ, sedem esemesiek aj zverejnil. Avizoval, že časom sa zverejnia všetky.

Komunikáciou Šufliarskeho s obvineným podnikateľom sa zaoberá aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. „Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry verifikuje prostredníctvom šéfa vyšetrovacieho tímu, či komunikácia, ktorá sa nachádza v spise, je kompletná. Následne generálny prokurátor rozhodne,“ uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Podnikateľ Marian K. je v súčasnosti väzobne stíhaný v kauze televíznych zmeniek. Obvinený je aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zabili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.