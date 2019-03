Učitelia vo viac ako 1100 školách sú nespokojní, do práce prišli v čiernom

V deň narodenia Jana Amosa Komenského, ktorý pripadá na štvrtok 28. marca, prišli učitelia vo viac ako 1100 školách na celom Slovensku oblečení na vyučovanie v čiernom. O 12. h zároveň vzdajú úctu minútou ticha "smutnej pravde o našom školstve". Vo štvrtok o tom v Bratislave informoval Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU).

ISU sa podľa slov učiteľky Márie Rotheinsteinovej nestotožňuje s rozhodnutiami, ktorými sa snaží vláda na čele s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (nominantka SNS) budiť dojem pozitívnych zmien. „Chceme vyjadriť svoju nespokojnosť so stavom, v ktorom sa naše školstvo nachádza. Chýbajúce systémové zmeny, na ktoré márne čakáme, nedostatočné financovanie a platové podmienky učiteľov na chvoste Európy, ale aj rozkrádanie eurofondov, ktoré majú byť určené pre naše deti, cielená likvidácia slovenskej vedy, zákon o pedagógoch, ktorý nie je odrazom potrieb slovenského školstva,“ uviedla Rotheinsteinová.

Učiteľ Michal Tlelka poznamenal, že k lepšiemu školstvu nepomôžu príspevky na lyžiarske výcviky alebo obedy zadarmo. „My neodchádzame. Ak si chceme zachovať učiteľskú česť a hrdosť, nemáme na výber. Budeme vo svojich aktivitách na obrodu slovenského školstva pokračovať,“ povedal. Zároveň vyzval ministerku školstva, aby začala konať alebo aby zo svojej funkcie odstúpila.

Podľa Crmomana je Deň učiteľov v čiernom najmasovejším protestom od štrajkov učiteľov v roku 2016. Do protestu sa podľa neho zapojili pedagógovia materských, základných, stredných aj vysokých škôl zo všetkých krajov Slovenska. „Chceme upozorniť na to, že petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch podpísalo viac ako 19.000 podporovateľov. Loptička je teraz na strane vlády a poslancoch parlamentu. Budeme pozorne sledovať, ako budú poslanci o tomto zákone hlasovať, a to ovplyvní ďalšiu formu nátlakových akcií, v ktorých budeme pokračovať,“ dodal Crmoman.

K učiteľom sa vo štvrtok pripoja aj farmári, ktorí sa počas protestnej jazdy prezlečú do čierneho na znak solidarity s učiteľmi. Protestné akcie slovenských učiteľov podporuje aj vedenie Pedagogickej komory v Česku. „Odporúčame českým učiteľom, aby vyjadrili podporu kolegom zo Slovenska tým, že vo štvrtok 28. marca prídu do práce v smútočnom – buď v čiernom oblečení, alebo s čiernou páskou,“ uvádza sa v stanovisku českej komory.