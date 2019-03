Pellegriniho nemilo prekvapilo, že Most-Híd podporuje Čaputovú, budú sa musieť porozprávať

Premiéra Petra Pellegriniho nemilo prekvapilo, že Most-Híd v druhom kole prezidentských volieb podporuje Zuzanu Čaputovú a nie Maroša Šefčoviča. V koalícii si budú musieť podľa predsedu vlády povedať, kam to speje.

„Koaličná zmluva nezaväzuje podporovať spoločného kandidáta, na toto má Most-Híd právo. Ale čakal by som, vzhľadom na kvalitu nami ponúknutého kandidáta, že odporučí voliť Maroša Šefčoviča a nie Zuzanu Čaputovú. Očakával som to a bol som nemilo prekvapený, ako sa zachoval. Budeme si musieť povedať, kam to speje,“ povedal novinárom šéf vládneho kabinetu.

Most-Híd vo štvrtok (21. 3.) oznámil, že odporúča svojim voličom a sympatizantom voliť v druhom kole prezidentských volieb Zuzanu Čaputovú. O prezidentský palác bojuje so Šefčovičom. V prvom kole presvedčila Čaputová 40,57 percenta ľudí, Šefčoviča volilo 18,66 percenta. Druhé kolo sa uskutoční v sobotu 30. marca. Nový prezident sa ujme funkcie 15. júna.