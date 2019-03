Danko: Keď sa štátu darí, treba znižovať dane

„Koaličná dohoda znela, že každý rok sa bude znižovať daň z príjmu o jedno percento, plošne pre fyzické aj právnické osoby. A keď sme sa na to pýtali ministra financií, nikdy na to neboli čas a financie. Takže sme sa rozhodli pre radikálny rez,“ tvrdí Danko. Jeho strana navrhuje znížiť daň z príjmu pre firmy na 15 percent, DPH na potraviny a tlačené noviny z 20 percent na polovicu, zrušiť koncesionárske poplatky pre dôchodcov, upraviť poskytovanie stimulov na vedu a výskum a zaviesť povinnosť uvádzať v stravovacích zariadeniach pôvod podávaného mäsa.

Podľa Danka aj koaliční partneri SNS už v minulosti rozbiehali rôzne opatrenia bez predchádzajúceho súhlasu koaličnej rady. „Prichádza obdobie, keď sa bude zostavovať nový štátny rozpočet, posledný v tomto volebnom období. Je mojou politickou povinnosťou zabojovať o naplnenie týchto vízií,“ povedal Danko. Dodal, že koaliční partneri tému znižovania daní a odvodov akceptovali, čo už samo o sebe považuje za pozitívum.

„Politické 'handlovanie', ústupky, neústupky, majú niekedy svoje čaro a niekedy je to pre mňa až stav zúfalstva. Zatiaľ neviem povedať, ako sa to vyvinie. To, že koaličná rada funguje už tretí rok a zatiaľ sme si vždy dokázali veci vysvetliť, vo mne vzbudzuje nádej, že nájdeme kompromisné riešenia. Ak nie, budeme musieť niesť zodpovednosť za to, či sme, alebo nie sme schopní dohody,“ povedal na margo nadchádzajúceho rokovania koaličných partnerov.

„A žiaden kompromis nemôže ubíjať vašu podstatu. Podstatou môjho myslenia je mať znížené odvody a dane a nemať tu ani náhodou ozbrojené sily iného štátu,“ dodal Danko v reakcii na ďalší koaličný spor vo veci Dohody o obrannej spolupráci s USA.

V prípade koncesionárskych poplatkov je dlhodobým cieľom SNS ich úplné zrušenie a nahradenie výpadku financií digitálnou daňou po vzore Francúzska. V tejto chvíli však strana navrhuje ich zrušenie len v prípade dôchodcov. „Ak budem mať väčšiu politickú moc, koncesionárske poplatky úplne zruším. Vo Francúzsku zavádzajú digitálnu daň, a to by mohol byť zdroj príjmov na tieto výpadky. Musíme sa baviť o tom, ako zdaniť vyhľadávače a sociálne siete,“ povedal Danko.

Na margo zníženia DPH na potraviny Danko poznamenal, že časť opozície sa ho snaží obviniť z nárastu cien potravín pre to, že SNS v minulom roku presadila 2,5-percentný odvod z obratu obchodných reťazcov. Pritom podľa Danka zatiaľ nie je účinný. „Veľmi ma ľudsky uráža, ak niekto hovorí, že my sme zdvihli ceny. Máme najdrahšie potraviny nie pre odvod, ale pre DPH. Všetky DPH v okolitých štátoch sú od štyroch do deviatich percent, my máme 20. Taký štát v EÚ ani neexistuje,“ povedal s tým, že ceny potravín na Slovensku rástli už roky bez toho, že by odvod pre reťazce existoval.

SNS podľa neho zaviedla tento odvod z obratu preto, lebo reťazce dokážu veľmi kreatívne optimalizovať daň zo zisku a štát potreboval zdroje na podporu pôdohospodárov a prvovýrobcov. „Zásadným problémom je, že ministerstvo financií nemá peniaze na pôdohospodárov a prvovýrobcov. Zdedili sme ministerstvo, kde nebola systémová podpora. Zaviedli sme zelenú naftu, 30 miliónov prvýkrát v histórii. A hľadali sme zdroje ďalej, obrátili sme sa viackrát aj na ministerstvo financií a odpoveď bola, že peniaze nie sú. Riešením je to, čo zavádzajú aj iné európske štáty, napríklad to majú aj Francúzi, a to je osobitný odvod, ktorého výber ide adresne pôdohospodárom a potravinárom,“ povedal Danko.

„Sme pripravení na diskusiu o znížení DPH a ak ani potom nedôjde k zníženiu cien potravín, hádam už ľudia konečne pochopia, že to je chamtivosť obchodných reťazcov,“ dodal. Strana presadzuje aj zníženie DPH pre printové médiá, tiež na polovicu. Dôvodom je aj to, že tieto médiá sú dlhodobo pod tlakom rastúcej internetovej konkurencie.

SNS je podľa neho systémovo nastavená skôr na presadzovanie znižovania daní a odvodov. „Viete, že som presadil paušálne výdavky pre živnostníkov a moja téma je, že keď sa štátu darí, treba znižovať dane. Keď sme zaviedli rekreačné poukazy, málokto ich chápal. Dnes si to už osvojujú ľudia, ktorí vďaka nim absolvujú dovolenku. A ďalší nástroj je, že keď budú firmy teraz vyplácať ľuďom odmeny ako 13. platy, 500 eur im môžu dať bez odvodov a bez daní. Z 500 eur dostanú ľudia v čistom 480 a zamestnávateľ ušetrí takmer 200 eur,“ povedal predseda SNS.

„Presvedčil som partnerov, aby sme znížili daň na ubytovanie, a pozrite sa, čo to robí s ubytovacími zariadeniami. Aj v kombinácii s rekreačnými poukazmi. Začali žiť, dýchať,“ tvrdí.

Podľa Danka strana uvažuje aj o znížení daní pre živnostníkov a fyzické osoby. V tejto chvíli však navrhuje znížiť daň z príjmu pre firmy na 15 percent. „Vychádzali sme z našich analýz. Toto číslo beriem ako optimum medzi rozpätiami západných štátov a štátov, ktoré sa rozhodli ísť cestou európskych daňových tigrov. Maďarsko má daň deväť percent. Európska únia nestanovila rozpätia na daň z príjmov právnických osôb. Máme výhodu, ktorá nám môže pomôcť predpripraviť príchod nových investorov. A je to aj psychologická hranica, keď podnikateľ prestane myslieť špekulatívne. V makroekonomike platí rovnica, že čím je nižšia daň, tým je väčší výber. Je dôležité, aby sme išli cestou znižovania daní a pripravili sa na recesiu, lebo nie vždy budú dobré obdobia,“ povedal.

Na margo námietok koaličných partnerov, že by balík opatrení ohrozil plánovaný vyrovnaný rozpočet, Danko odpovedal, že on osobne nepovažuje znižovanie zadlženia za fetiš. „Je jednoduché matematicky vyrátať, koľko vám opatrenie zoberie zo štátnej kasy, ale nikto vám nepovie, koľko vám prinesie tým, že sa naštartuje ekonomika,“ uviedol.

Na margo zavedenia povinnosti uvádzať v jedálnych lístkoch pôvod mäsa Danko povedal, že rozhodnutie strany ovplyvnili aj rôzne kauzy z posledného obdobia, nie je to však jediný dôvod. „Už ako advokát som klientov presviedčal, aké je zaujímavé, keď sedíte v Rakúsku v hoteli a viete, že mäso, ktoré jete, je z regiónu. Myslím si, že to nie je zaťažujúce ani stresujúce pre podnikateľov. Spoločnosť sa vyvíja a ľudia si dnes dávajú oveľa väčší pozor na to, čo jedia,“ povedal Danko.

V diskusii sa vyjadril aj k stanovisku SNS k rokovaniam o obrannej dohode s USA, ktoré viedlo ministerstvo zahraničných vecí. „Je to zložitejšia, aj právna záležitosť. Ale podstata je v tom, že nikto vám nedá peniaze zadarmo. Vždy sa treba zamyslieť, aj bežnom živote, nad tým, aká je hodnota za to, že vám niekto dáva peniaze,“ povedal v reakcii na medializované informácie, podľa ktorých SNS odmieta 105 miliónov dolárov americkej pomoci na rekonštrukciu slovenských vojenských letísk.

„V tomto prípade je tou hodnotou podpísanie osobitnej dohody nad rámec našich záväzkov v NATO, ktorá hovorí o rámcoch predprípravy ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky. Bola by to bilaterálna zmluva s USA nad rámec našich záväzkov v NATO, dokonca právne povýšená, ktorá v rôznych režimoch, opatreniach a mechanizmoch zvýhodňuje iné ozbrojené sily na našom území,“ tvrdí Danko.

„Myslím si, že na rozbehnutie takýchto rokovaní mal mať minister zahraničných vecí nejaký legitímny mandát, ak sa to týka takéhoto rozsahu. Nehovoriac už o tom, že máme skúsenosť z globálneho paktu o migrácii, keď sme boli všetci zrazu prekvapení, do akej fázy sa dostali rokovania a záväzky,“ pripomenul predseda SNS.

„Ako politická strana zodpovedná za rezort obrany musíme dať najavo svoju pozíciu. Mám štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí a cítim sa byť súčasťou tejto vlády. Nechcem byť prekvapovaný vecami, záväzkami a rokovaniami, o ktorých by vláda mala vedieť,“ dodal s tým, že peniaze Slovensku v skutočnosti ešte nikto neponúkol.

„Toto sú virtuálne finančné zdroje, vyčlenené Kongresom na pomoc v rámci tohto programu. Ale podmienkou je uzatvorenie bilaterálnej zmluvy,“ povedal Danko s tým, že požiadali premiéra o „koordináciu a transparentnejší proces pri tomto postupe“.

„Mám záujem stretnúť sa osobne aj s predsedom vlády, niekoľkokrát sme sa na túto tému telefonicky rozprávali, ale môj politický postoj je nemenný. Nik nemá toľko peňazí, aby sme sa vzdali hlavných princípov. A ten hlavný je, že by na území Slovenska cudzie ozbrojené sily s ich jurisdikciou byť nemali,“ povedal Danko.

V debate sa krátko vyjadril aj k tragédii, ktorá postihla podpredsedu strany Antona Hrnka. Pri leteckom nešťastí prišiel v priebehu jediného dňa o manželku a dve deti. „Je to jeden úžasný, vzdelaný a múdry človek, zažíva veci, ktoré si nezaslúži,“ povedal Danko. „Teraz je už najlepšie mlčať. My sme vyjadrili úprimnú sústrasť rodine pána Hrnka, aj všetkým obetiam. Faktom je, že tragédia bola zapríčinená technickým stavom lietadla, za ktorý nikto vedome nemôže. Dôležité je, aby sme ako kolegovia pri našom Tónovi stáli. Asi si nikto nevie predstaviť, čo to pre jeho vnútro znamená,“ uzavrel Danko.