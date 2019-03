Video: Rodina na večeru varila kura. Ešteže ho nejedli – toto v ňom plávalo!

Americká rodina si zo supermarketu El Super zadovážila viac ako 3 a pol kila kuracieho mäsa. Z kuraciny si plánovali pripraviť sýtu večeru, no na ich prekvapenie a sklamanie si vďaka nej len pokazili chuť.

Keď hodili mäso do hrnca, všimli si v ňom plávať niečo neprirodzené. Po vytiahnutí priesvitných kúskov okamžite zistili, že ide o kúsky plastu, ktorými bolo prešpikované celé kura. Takmer 4 kilá kuraciny tak museli poputovať do koša. Ešteže si to všimli ešte pred jedením!

Kura s (nechcenou) pridanou hodnotou