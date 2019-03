Takýto by mal byť váš ideálny obed, ak chcete schudnúť

Výskum ukázal, že ak chcete schudnúť, mali by ste si na obed dopriať len ľahké jedlo. V štúdii publikovanej v odbornom žurnále Appetite dokázali účastníci schudnúť aj bez toho, aby držali špeciálnu diétu alebo inak zmenili svoj životný štýl. Stačilo len obmedziť množstvo jedla na obed.

Účastníci štúdie jedli každý deň po dobu dvoch týždňov ľahký obed menšej porcie, ale inokedy mohli jesť čokoľvek, čo chceli. Vďaka menším obedom sa im podarilo schudnúť v priemere pol kilogramu za dva týždne.

Ak by v tom pokračovali, podľa odhadov vedcov by schudli za rok viac ako 13 kg a pritom by nemuseli vykonať žiadne iné zmeny v ich stravovaní či životnom štýle.

Autorka štúdie Carly Pacanowski uviedla:

„Malé zníženie príjmu energie na kompenzáciu zvyšujúceho sa množstva kalórií v našich potraviných môže pomôcť zabrániť ďalšiemu nárastu hmotnosti a jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, by mohla byť konzumácia obedov s obmedzenými porciami niekoľkokrát týždenne.“

Stačí obmedziť len obed

Štúdie sa účastnilo 17 ľudí, ktorí jedli, čo chceli, no ich obed bol vždy len ľahký. Výsledky ukázali, že aj napriek menšiemu obedu nemali potrebu jesť viac v iných časoch a tak sa im podarilo schudnúť. V priemere denne spotrebovali o 250 kalórií menej a schudli 0,5 kg.

Profesor David Levitsky, prvý autor štúdie, povedal: