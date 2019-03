Video: Ženu napadol v Zoo jaguár, chcela si urobiť fotku

V zoologickej záhrade v americkom štáte Arizona napadol jaguár návštevníčku, ktorá prekonala bariéru výbehu, aby sa s divou šelmou mohla odfotiť. Ako uviedla hovorkyňa zoologickej záhrady Wildlife World v Litchfield Parku, napadnutá žena sa po incidente do zoo vrátila, aby sa ospravedlnila.

“Cíti sa hrozne kvôli zlej publicite zoologickej záhrady v súvislosti s incidentom", uviedla hovorkyňa Kristy Morcumová pre CNN. Morcumová povedala, že sa žena ospravedlnila a pripustila svoju chybu.

K útoku došlo v sobotu večer a podľa svedkov žena prekonala baréru pred výbehom, aby si urobila selfie so samicou jaguára. Šelma v tom momente natiahla labu cez mrežu a spôsobila žene zranenie ruky. Návštevníčka bola prevezená do nemocnice na ošetrenie, no jej rany neboli život ohrozujúce.

V čase incidentu bol na mieste Adam Wilkerson, ktorý pre CNN uviedol, že za ním niekto pribehol s prosbou o pomoc. Wilkersonova matka do výbehu hodila fľašu s vodou, vďaka čomu jaguára rozptýlila a obeť pustil. Ako uviedol Wilkerson, počas incidentu sa na mieste nenachádzali žiadni zamestnanci Zoo. Wildlife World Zoo v sobotu na Twiteri uviedla, že jaguár je v bezpečí a nechcú ho kvôli incidentu usmrtiť.

Video: Zábery nie sú vhodné pre slabšie povahy