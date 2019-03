Kiska: Pamätám si, ako som mal prejav v EP a tlieskal mi aj Šefčovič

Prezident SR Andrej Kiska si pamätá, ako mal prejav v Európskom parlamente (EP), kde hovoril o hrdom a úspešnom Slovensku a počas prejavu i na samotnom konci mu tlieskal aj súčasný kandidát na post prezidenta Maroš Šefčovič. V súvislosti so štvrtkovými vyjadreniami predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) to v reakcii uviedol pre TASR prezidentov hovorca Roman Krpelan.

„Je mi ľúto, že úspešnému kariérnemu diplomatovi, pánovi Šefčovičovi, na ktorého prácu v Európskej komisii sme boli hrdí, teraz kazia kampaň maniere a praktiky strany Smer-SD,“ povedal prezident. Krpelan poznamenal, že Kiska 15. novembra 2017 v EP hovoril o Slovensku, pričom ho počúval aj Šefčovič, ktorý mu viackrát počas prejavu tlieskal.

Pellegrini sa vo štvrtok zastal Šefčoviča, ktorého podporuje Smer-SD. Kritizoval prezidenta za jeho vyjadrenia na Šefčovičovu adresu a vyzval ho, aby nešpinil diplomatovo meno. Pellegrini reagoval na video, ktoré zverejnil Kiska na sociálnej sieti. „Arogantne, nedôstojne, sediac na stole v miestnosti, kde sa prijímajú najvýznamnejšie návštevy, dehonestuje Maroša Šefčoviča a dokonca sa mu v závere nepriamo vyhráža v súvislosti s diplomatickou kariérou. Toto považujem za prekročenie všetkých rámcov slušnosti a rešpektu voči práci úspešného diplomata,“ povedal premiér. Podľa Pellegriniho celú kauzu vo veci daňových prešľapov firmy KTAG a jej riešenia otvoril samotný prezident.

Podľa Pellegriniho by sa mal preto Kiska radšej venovať vysvetľovaniu svojich daňových káuz, ako špiniť Šefčovičovo meno. „O to viac, že Maroš Šefčovič žije bez káuz a pánovi prezidentovi by mohol byť morálnym príkladom,“ dodal. Pellegrini kritizoval celkovo prezidentov postoj, jeho prácu „od utorka do štvrtka“, ale aj to, že neprispel k zmieru v spoločnosti. „Naopak, tam, kde mohol, vždy radšej prilial olej do ohňa, aby ešte viac rozpútal vášne,“ povedal Pellegrini. Premiér by od Kisku taktiež očakával vyjadrenie skôr ku kandidátom s extrémnymi názormi.