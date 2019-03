Kardinál odsúdený za krytie pedofilného kňaza ponúkol rezignáciu

Súd vo štvrtok vymeral lyonskému arcibiskupovi Barbarinovi podmienečný trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov. Kardinála usvedčili z toho, že nenahlásil prípad zneužívania nedospelej osoby, ku ktorému dochádzalo v rokoch 2014-2015.

„Rozhodol som sa ísť za Svätým Otcom a ponúknuť mu svoju rezignáciu,“ uviedol Barbarin (68) v krátkom vyhlásení, ktoré poskytol médiám po štvrtkovom verdikte. Podľa vlastných slov sa s pápežom Františkom stretne „o niekoľko dní“.

Mnohí Francúzi v súvislosti so škandálom požadovali kardinálovo odstúpenie z postu lyonského arcibiskupa. Sám Barbarin trval na svojej nevine a tvrdil, že o nezákonnom konaní duchovného sa dozvedel až v čase, keď sa naň vzťahovala premlčacia lehota.

Obvinenia voči kardinálovi vzniesli bývalí skauti, ktorí tvrdia, že Barbarin svojho času nepreskúmal podozrenia voči pedofilnému duchovnému lyonskej arcidiecézy Bernardovi Preynatovi, ktorý mal zneužiť najmenej 70 detí. Kňaz sa tak mohol naďalej stretávať s mládežou, a to až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2015.

