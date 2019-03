Podľa Pellegriniho by mal Kiska vysvetľovať daňové prešľapy, nie špiniť Maroša Šefčoviča

Pellegrini kritizoval prezidenta SR Andreja Kisku za jeho vyjadrenia na Šefčovičovu adresu a vyzval ho, aby nešpinil diplomatovo meno. Pellegrini reagoval na video, ktoré zverejnil Kiska na sociálnej sieti.

„Arogantne, nedôstojne, sediac na stole v miestnosti, kde sa prijímajú najvýznamnejšie návštevy, dehonestuje Maroša Šefčoviča a dokonca sa mu v závere nepriamo vyhráža v súvislosti s diplomatickou kariérou. Toto považujem za prekročenie všetkých rámcov slušnosti a rešpektu voči práci úspešného diplomata,“ povedal premiér. Podľa Pellegriniho celú kauzu okolo daňových prešľapov firmy KTAG a jej riešenia otvoril samotný prezident.

Podľa Pellegriniho by sa mal preto Kiska radšej venovať vysvetľovaniu svojich daňových káuz, ako špiniť Šefčovičovo meno. „O to viac, že Maroš Šefčovič žije bez káuz a pánovi prezidentovi by mohol byť morálnym príkladom,“ dodal. Pellegrini kritizoval celkovo prezidentov postoj, jeho prácu „od utorka do štvrtka“, ale aj to, že neprispel k zmieru v spoločnosti. „Naopak, tam, kde mohol, vždy radšej prilial olej do ohňa, aby ešte viac rozpútal vášne,“ povedal Pellegrini.

Premiér by od Kisku taktiež očakával vyjadrenie skôr ku kandidátom s extrémnymi názormi. „Voči tým, ktorí negujú tradície a hodnoty našej minulosti, potierajú zverstvá druhej svetovej vojny či si z kandidatúry robia srandu, a ktorí vážnym spôsobom môžu ohroziť demokratické smerovanie našej krajiny,“ zdôraznil Pellegrini.

Prezident SR A. Kiska zverejnil v stredu (6. 3.) na sociálnej sieti video, v ktorom tvrdí, že nikdy nebude žiadať o milosť. Reagoval tak na utorkové (5. 3.) vyjadrenie kandidáta na prezidenta Maroša Šefčoviča o možných dohodách medzi kandidátkou Zuzanou Čaputovou a súčasným prezidentom Andrejom Kiskom. Šefčovič narážal na podozrenia z daňových podvodov, ktoré sa týkajú prezidenta i jeho bývalej firmy KTAG.

Šefčovičove vyjadrenia označil Kiska za šírenie fikcie. Zároveň mu však odporučil, aby „trocha viac myslel na svoju budúcnosť a povesť úspešného kariérneho diplomata, keď neuspeje v prezidentských voľbách.“