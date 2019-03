Rozhovor s Kotlebom: Nemienim sa vzdať, nikto nechce veliteľa, ktorý káže zložiť zbrane

Hlavnou motiváciou poslanca Národnej rady SR a predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu kandidovať v prezidentských voľbách bolo "dať vlastenecky cítiacim občanom možnosť konečne voliť z presvedčenia a nielen zas a znova menšie zlo". Ako v rozhovore pre TASR zdôraznil, vo volebnom boji sa rozhodne nemieni vzdať, lebo "nikto nechce nasledovať veliteľa, ktorý káže zložiť zbrane".

-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post hlavy štátu?-

Mojou hlavnou motiváciou bolo dať vlastenecky cítiacim občanom možnosť konečne voliť z presvedčenia a nielen zas a znova menšie zlo. Dvadsaťpäť rokov volíme menšie zlo a vidíme, že Slovenská republika sa nám doslova rozpadáva pred očami. Mojou kandidatúrou som chcel dať všetkým vlastencom, vyznávačom kresťanských hodnôt a cyrilo-metodskej tradície možnosť ísť voliť srdcom.

-Ako vnímate krok, ktorý pred pár dňami urobil váš súper Robert Mistrík? Z volebného súboja odstúpil...-

Vzdanie sa kandidatúry liberála Mistríka v prospech otvorenej zástankyne gender ideológie Čaputovej vnímam ako jasný dôkaz toho, že obaja išli do prezidentských volieb so zámerom kupčiť s hlasmi a dôverou ľudí. Nezodpovedanou otázkou, pokiaľ ide o pána Mistríka, ostalo to, či naozaj môže človek minúť na volebnú kampaň státisíce eur a potom sa len tak vzdať v prospech niekoho iného. Či naozaj za tým nebola nejaká zaujímavá ponuka alebo iná motivácia. Na tieto otázky si však musia odpovedať najmä tí, ktorí zvažovali voliť pána Mistríka.

-Existuje čo i len teoretická úvaha, že by ste tesne pred voľbami postupovali podobne a vzdali sa v prospech niekoho iného?-

Ja na rozdiel od pána Mistríka nemienim hazardovať alebo kupčiť s dôverou mojich priateľov, voličov a sympatizantov. Veľmi si vážim všetkých, ktorí sa podpísali pod petíciu za moju kandidatúru, ako aj tých, ktorí mi pomáhajú vo volebnej kampani. Sú to všetko ľudia, voči ktorým cítim obrovskú zodpovednosť a urobím všetko pre to, aby som ich nesklamal. Preto sa určite vo volebnom boji vzdávať nebudem. Nikto nechce nasledovať veliteľa, ktorý káže zložiť zbrane.

-Čo považujete za najdôležitejšiu a najpodstatnejšiu úlohu prezidenta a čo za najvýznamnejšiu kompetenciu?-

Za najvýznamnejšiu kompetenciu považujem to, že prezident je hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR. Za najdôležitejšiu úlohu prezidenta považujem jeho povinnosť vyjadrovať sa a využívať váhu svojej funkcie na to, aby tlačil na vládu a parlament pri riešení zásadných problémov spoločnosti.

-Sú, podľa vás, kompetencie prezidenta dostatočné alebo by ich mal mať viac? Ak áno, ktoré napríklad?-

Myslím si, že kompetencie prezidenta SR tak, ako sú nastavené v Ústave SR, sú viac-menej vyrovnané a umožňujú prezidentovi byť aktívnym prvkom v systéme politických bŕzd a protiváh. Jedinú zmenu by som videl v posilnení kompetencie vrátiť zákon do Národnej rady (NR) SR tak, aby na prelomenie veta prezidenta bolo potrebných 90 hlasov poslancov, to znamená ústavná väčšina.

-Hlavnou témou tohto obdobia je výber nových ústavných sudcov. Hoci väčšina politikov od začiatku hovorila, že je potrebné čo najskôr obsadiť voľné miesta, nestalo sa tak. U niektorých prevláda názor, že by nových ústavných sudcov už nemal menovať dosluhujúci prezident, ale nový...-

Andrej Kiska po tom, čo všetko predviedol v Prezidentskom paláci a ako svojím konaním doslova dehonestoval funkciu prezidenta SR, nemá morálne právo v závere svojho funkčného obdobia menovať nových ústavných sudcov zvolených NR SR.

-Ak by ste sa stali prezidentom, čo by ste chceli, aby po vás v paláci zostalo?-

Bude pre mňa obrovským naplnením prezidentského mandátu, ak by sa mi ako prezidentovi republiky podarilo vyrokovať také bilaterálne zmluvy s ostatnými slovanskými štátmi, ktoré by boli dôkazom toho, že slovanská vzájomnosť nie je len prázdnou myšlienkou, ale skutočnou a aktuálnou hodnotou.

-V Prezidentskom paláci býva deň otvorených dverí, počas ktorého sa ľudia môžu stretnúť s hlavou štátu. Niektorí kandidáti hovoria, že sa chcú s občanmi stretávať viac. Ako by ste vy udržiavali kontakt s občanmi?-

Tak, ako je moja volebná kampaň založená, najmä osobným kontaktom. Rovnako i pri výkone funkcie prezidenta by som kládol dôraz na silný a živý kontakt s občanmi.