Róberta Trajkova v kauze vraždy podnikateľa Jozefa Mišenku odsúdili na 25 rokov

Odvolací trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR (NS SR) v utorok odsúdil Róberta Trajkova v kauze vraždy kontroverzného topoľčianskeho podnikateľa Jozefa Mišenku na 25-ročný trest odňatia slobody. Trest by si mal odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. NS SR tak potvrdil rovnaký verdikt Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) z konca novembra minulého roka.

NS SR odvolanie Trajkova zamietol ako nedôvodné. Vina Trajkova bola podľa predsedu senátu NS SR jednoznačne a bez pochybností dokázaná nielen výpoveďami viacerých svedkov, ale aj listinnými dôkazmi. Rozhodnutie senátu NS SR je právoplatné a nie je možné voči nemu sa odvolať.

Trajkova poslal ŠTS vlani koncom novembra za mreže na 25 rokov. Obžalovaný vtedy nedosiahol zmenu trestu ani v obnovenom procese, keď mu ŠTS v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, potvrdil 27. novembra 2018 rovnaký trest ako v roku 2012. Mal si ho odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Súd mu uložil zároveň aj ochranný dohľad v trvaní troch rokov.

Obžalovaný sa odvolal a prípadom sa preto v utorok zaoberal NS SR. Na utorkové verejné zasadnutie Trajkova neeskortovali, keďže požiadal o pojednávanie v neprítomnosti a dal k tomu súhlas svojmu obhajcovi. Trajkov tvrdí, že obžalovanie voči jeho osobe je vykonštruované a konanie trvá veľmi dlhú dobu. On i jeho obhajca spochybňujú existenciu utajeného svedka číslo dva v tomto prípade, ktorý nebol nikdy nikým vypočutý. V prípravnom konaní sa údajne „stratila“ i zápisnica policajného vyšetrovateľa.

Trajkov, prezývaný aj Netvor, dosiahol zvrat vo svojom prípade po tom, ako sa obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR , pretože mali byť porušené jeho práva. Súd mu vyhovel a uznesenie NS SR z konca januára 2013, ktoré sa ho týkalo, bolo zrušené. Prípad sa tak opäť vrátil na ŠTS.

ŠTS v roku 2012 spolu s Trajkovom poslal za mreže v kauze vraždy Mišenku aj ďalších mužov. Odsúdený Ivan Skalický, ktorý dostal doživotie a Ronald Mišech s 25-ročným trestom, čo potvrdil odvolací senát NS SR, sa pred časom takisto začali dožadovať obnovy konania práve na základe rozhodnutia ÚS SR s tým, že v prípade boli odsúdení ako organizovaná skupina. ŠTS zatiaľ nerozhodol. Predloženými dôkazmi a skutočnosťami sa následne zaoberá Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Podnikateľa Mišenku zavraždili 20. júla 2010 v ranných hodinách. Útočníci z idúceho auta do vozidla Mercedes vystrieľali približne 30 rán zo samopalu. Prokurátor ÚŠP to označil za typickú mafiánsku popravu. Podľa súdu sa preukázalo, že vraždu si objednal za nezistenú sumu obžalovaný podnikateľ Milan Pavlovič z Topoľčian u Skalického a Trajkova. Na vražde sa podieľal Ronald Mišech aj tým, že zabezpečil vražednú zbraň. Podľa súdu strieľal občan Macedónska Goran, ktorého z rodnej krajiny napriek úsiliu slovenskej justície nevydali na stíhanie do SR.

Mišecha odsúdili v minulosti aj za drogový zločin, pretože v jeho dome sa našlo zariadenie na výrobu marihuany a väčšie množstvo rastlín i sušiny konope siatej.