Na tieto lieky si pred jazdou dajte pozor. Riziková môže byť aj tabletka na bolesť hlavy

Lieky by mali ľuďom pomáhať v boji s mnohými zdravotnými problémami. Okrem liečebných účinkov však so sebou nesú aj riziko vzniku mnohých nežiaducich účinkov, z ktorých niektoré majú vplyv aj na šoférovanie.

Nežiadúce prejavy liekov, po ktorých by sa nemalo šoférovať, sú napríklad:

spomalené reakcie,

ospalosť,

zhoršená koncentrácia,

skreslené vnímanie,

narušená koordinácia,

nesprávne vyhodnocovanie situácie a väčšia náchylnosť na riskovanie,

rozmazané videnie,

agresívne správanie,

závraty, mdloby.

Každý liek je odlišný a to, do akej miery ovplyvňuje vašu schopnosť viesť motorové vozidlo, závisí od jeho účinnej látky. Skupiny liekov, pri ktorých by ste mali spozornieť a dobre si prečítať príbalový leták patria najmä prípravky na:

tlmenie bolesti chrbta,

utíšenie kašľa,

potláčanie alergií,

depresie a úzkostné stavy.

Čím viac liekov beriete, tým pozornejšie by ste mali čítať príbalové letáky a sledovať, ako tieto lieky na vás pôsobia.

Nebezpečné sú predovšetkým kombinácie viacerých liekov naraz (napríklad predpísaný liek v kombinácii s ibuprofenom či paracetamolom) alebo kombinácia liekov s energetickými nápojmi a alkoholom. Vplyv týchto liekov na človeka je podobný ako po užití menšieho množstva alkoholu. Okrem užívania liekov by ste tiež nemali šoférovať aspoň 24 hodín po lokálnej anestézii.

Lieky proti bolesti chrbta spomaľujú reflexy vodiča pri šoférovaní a hlavne na začiatku liečby spôsobujú malátnosť.

V prípade liekov na alergiu je najčastejším nežiadúcim účinkom ospalosť a s tým súvisiace spomalené reakcie.

Po aplikácii očných kvapiek vidí človek neostro, odporúča sa preto počkať niekoľko minút alebo aj hodín, kým sa ostrosť znovu upraví.

Antidepresíva majú tiež za následok ospalosť, malátnosť, môžu spôsobiť dezorientovanosť a tiež prejavy agresivity. Schopnosť šoférovať sa však v tomto prípade posudzuje individuálne, keďže záleží na type antidepresíva. Avšak aj samotná depresia znižuje schopnosť koncentrácie pozornosti, čím sa zvyšuje riziko nehody.

Každý reaguje na lieky inak a dokonca rovnaký človek môže raz na liek nereagovať vôbec a druhýkrát sa uňho prejaví viacero nežiaducich účinkov. Dôležité preto je užiť liek s dostatočným odstupom od šoférovania. Je potrebné postupovať podľa odporúčania lekára a lekárnika, ale pokiaľ nám ide o bezpečnosť za volantom, ideálne je brať silné lieky večer pred spaním a šoférovať najskôr až ráno. Nie u každého však toto opatrenie funguje, takže je potrebné pozorne sledovať svoje reakcie na liek a nepodceňovať ich.

Mnohé lieky nie sú jednotlivo rizikové, ale keď sa obyčajná tabletka na bolesť hlavy skombinuje s energetickým nápojom alebo iným liekom, môže vyvolať nepozornosť, malátnosť alebo iné nežiadúce účinky.

V prípade, že lekár vie, že ste aktívny šofér, by vás mal na rizikové lieky upozorniť. Zodpovednosť však zostáva nakoniec aj tak na vás, pretože je vašou povinnosťou prečítať si príbalový leták predtým než užijete liek a sadnúť si za volant iba vtedy, ak na sebe nebadáte žiadne negatívne zmeny, ktoré by mohli znížiť vašu schopnosť viesť vozidlo.

Ak v stave pod vplyvom nežiadúcich účinkov spôsobíte dopravnú nehodu, prihliada sa na jej závažnosť, spôsob spáchania a následky, mieru zavinenia a na okolnosti.

V niektorých krajinách predchádzajú prehliadnutiu informácie o vplyve lieku na šoférovanie jednoduchým piktogramom s autom a výstražným výkričníkom na obale lieku. U nás toto opatrenie zatiaľ v praxi nefunguje.