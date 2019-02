6 najčastejších príčin náhleho priberania

Ak vám nakrátko zakolíše váha, nie je sa čoho obávať – menšie výkyvy hmotnosti sú v norme, a netreba ich považovať za zdravotnú hrozbu. Ak ste ale za posledné týždne alebo dni bezdôvodne pribrali 2 a viac kíl, nastal čas mať sa na pozore.

Fluktuácie hmotnosti sú oveľa bežnejšie u žien ako u mužov, pretože u nich dochádza k prudším hormonálnym zmenám počas celého mesiaca, a to najmä počas menštruácie alebo krátko po menopauze. Ostražitejší by v tomto prípade teda mali byť muži, no ak sa vám vo všeobecnosti darilo udržiavať si konštantnú hmotnosť, a z ničoho nič ste začali priberať, môže sa za tým skrývať niektorá z týchto častých príčin.

1. Konzumujete priveľa soli

Prijímanie sodíka spôsobuje zadržiavanie vody v tele. Ak niekoľko dní za sebou skonzumujete jedlá bohaté na soľ, je možné, že sa vám v tele usadí masa vody, ktorá bude mať odozvu aj na váhe.

Najlepšie urobíte, ak sa spoľahnete na varenie jedla v domácnosti. Jedlá z reštaurácie, a zvlášť tie z fast-foodov, obsahujú obrovské množstvá soli.

2. Beriete nové lieky

Lieky sa podľa Scotta Butscha, ktorý pôsobí na Bariatrickom a metabolickom inštitúte v Clevelande, dokážu postarať o vznik obezity až v 15 percentách prípadov. Medzi najčastejšie lieky spôsobujúce priberanie patria antidepresíva a lieky určené na liečbu srdcových ochorení. K priberaniu môžu prispieť aj lieky na spánok, proti bolesti, ako aj niektoré antihstamíny.

3. Viac jete alebo pijete

Samozrejme, priberaniu sa nevyhneme vtedy, ak začneme jesť viac ako obvykle. Do úvahy treba zobrať aj alkohol, ktorý takisto obsahuje kalórie.

Zmeny v jedálničku môžu byť len nepatrné, no vaša váha si ich aj tak všimne. Stačí, že si domov kúpite nový väčší riad, alebo začnete raz za týždeň chodiť do fast-foodu – za nejaký čas sa výsledky dostavia formou priberania.

4. Menej sa hýbete

Aj malé zmeny vo fyzickej aktivite dokážu vyvolať ráznu reakciu. Stačí, že každodennú prechádzku do práce napríklad nahradíte šoférovaním.

Ak ste sa doteraz venovali posilňovaniu, a náhle ste prešli na iný druh športovania, aj to môže spôsobiť priberanie.

5. Nedávno ste schudli

Každého z nás by potešilo, keby zhodené kilá ostali tam, kam sme ich zhodili, ale deje sa to len málokedy. Telo prísne reguluje hladinu tuku, a spraví všetko preto, aby zachovalo jeho rovnováhu. Ak sa vám teda podarí schudnúť, je vysoko pravdepodobné, že zhodené kilá priberiete naspäť, aj keď budete aj naďalej dodržiavať prísnu rutinu.

6. Máte ochorenie endokrinného systému

Podľa záznamov zdravotných inštitútov zhruba každý piaty dospelý trpí oslabenou funkciou štítnej žľazy (hypotyreózou). Ochorenie najčastejšie postihuje ženy, ale vyskytuje sa aj u mužov. Priberanie spôsobujú aj iné choroby, ako je Cushingov syndróm, no zvyčajne sa spájajú aj s inými príznakmi, ako je slabosť, bolesť hlavy, problémy so sústredením a podráždenie alebo depresívna nálada.