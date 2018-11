Aston Martin plánuje zdvojnásobiť produkciu

Automobilka, ktorej športové autá sa preslávili vo filmoch s Jamesom Bondom, by v tomto roku mala vyrobiť 6400 vozidiel aj napriek klesajúcemu dopytu v Číne a obavám z odchodu Británie z Európskej únie. Aston Martin chce do roka 2025 vyrobiť 14.000 áut, pričom veľkosť firmy by mala dosiahnuť štvornásobok úrovne z roka 2014.

Výkonný riaditeľ Andy Palmer očakáva vysokú ziskovosť. Aston Martin vykázal vlani zisk pred zdanením 87 miliónov libier (98,33 milióna eur), prvý od roka 2010. „Bohatí sú bohatší, chcú väčšiu personalizáciu,“ povedal pre agentúru Reuters v Abú Zabí pri príležitosti Veľkej ceny, kde je Aston Martin sponzorom tímu Red Bull Formula 1.

Palmer si nemyslí, že trhy sa spomaľujú. Aston Martin zaznamenal v USA medziročný rast obratu o 185 %, v ázijsko-tichomorskom regióne o 133 % a v Číne o 118 %. „Čína spomaľuje, nie však pre nás,“ dodal.

Automobilka chce koncom roka 2019 uviesť na trh nový športovo-úžitkový model. Stavila na svojich zákazníkov, ktorí už majú v garáži SUV. Podľa neho dopyt po tomto type áut v regióne Blízkeho východu a Severnej Afriky má podobný rozsah ako v Číne.

(1 EUR = 0,8848 GBP)