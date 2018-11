Nedostatok tohto minerálu súvisí s autizmom

Nová štúdia našla spojenie medzi nedostatkom zinku počas raného vývoja detí a nástupom autizmu. Výskumníci si však ešte nie sú celkom istí, či by doplnky so zinkom mohli v tomto prípade pomôcť. V štúdii publikovanej v časopise Frontiers in Molecular Neuroscience vedci identifikovali nedostatok zinku ako prekážku v detskom vývoji, ktorá narúša synapsy mozgových buniek mechanizmom, ktorý spôsobujú rizikové gény pre autizmus.

Ako uvádza spoluautor štúdie John Huguenard, zo Stanford University School of Medicine:

“Zinok formuje vlastnosti rozvíjajúcich sa synapsií pomocou Shank proteínov. To naznačuje, že nedostatok zinku v skorom štádiu vývoja môže prispieť k autizmu prostredníctvom zhoršenia dozrievania synapsií a tvorby neuronálnych okruhov. Pochopenie interakcie medzi zinkom a proteínmi Shank by mohlo viesť k diagnostickým, liečebným a preventívnym stratégiám pre autizmus.”

Kým jednou zo stratégií pre prevenciu autizmu by mohlo byť doplnenie zinku, tím vedcov pripomína, že momentálne nie sú v štádiu, kedy by mohli dospieť k akýmkoľvek záverom alebo odporúčaniam doplnkov zinku. Ako však uvádza spoluautor štúdie profesor Craig Garner z Nemeckého centra pre neurodegeneratívne ochorenia, experimentálny výskum na autistických modeloch vyzerá sľubne.

Užívanie príliš veľkého množstva zinku znižuje množstvo medi, ktoré môže telo absorbovať, čo môže viesť k anémii a oslabeniu kostí. Okrem toho nedostatok zinku nevyhnutne neznamená jeho nedostatok zo stravy a môže to viesť napríklad k problémom s absorpciou v črevách. Ako dodáva Garner: