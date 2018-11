Nedávno ste porodili a chceli by ste ďalšie? Takto dlho by ste mali počkať

Ak ste si nedávno prešli jedným tehotenstvom, no hneď by ste chceli vhupnúť do druhého, svoje rozhodnutie radšej prehodnoťte. Lekári upozorňujú, že žena by mala počkať 18 mesiacov predtým, ako znova otehotnie. Tento čas môže výrazne zredukovať zdravotné riziká dieťaťa aj matky.

„Naša štúdia potvrdila zvýšenie zdravotného rizika pre matku aj dieťa, pokiaľ tehotenstvá nasledujú hneď za sebou, a to platí aj pre ženy po 35-ke,“ uvádza vo svojom vyhlásení autorka Laura Schummersová. „Zvlášť pre staršie ženy je tento fakt dôležitý, pretože práve ony často zámerne plánujú tehotenstvá blízko pri sebe.“

Čas kratší ako 18 mesiacov medzi tehotenstvami zvyšuje riziko u každej vekovej skupiny. U žien starších ako 35 rokov však platí, že tým ohrozujú najmä svoje vlastné zdravie, zatiaľ čo mladšie ročníky škodia predovšetkým dieťaťu.

Vedci v rámci výskumu analyzovali takmer 150.000 zdravotných záznamov Kanaďaniek a ich detí, pričom sa zamerali na záznamy z pôrodu, účty za pobyt v nemocnici, údaje o hospitalizácii, informácie o neplodnosti a záznamy zo sčítania ľudu. Hľadali v nich spojitosť medzi úmrtnosťou matiek a ťažkými komplikáciami pri pôrode a tehotenstve.

V závere štúdie vedci uvádzajú, že interval medzi tehotenstvami, ktorý je kratší ako 18 mesiacov, sa spája so zvýšeným rizikom nepriaznivého výsledku tehotenstva.

U matiek vo veku nad 35 rokov, ktoré počali 6 mesiacov po pôrode, je o 1,2 percent vyššie riziko úmrtia matky alebo plodu, a o 6 percent vyššia šanca na predčasný pôrod. Pokiaľ vydržia 18 mesiacov, riziko sa znižuje len na 0,5 percenta v prvom prípade, a takmer 3 percentá v druhom.

U žien vo veku 20 – 34 rokov, ktoré počali 6 mesiacov po pôrode, existuje 8,5-percentné riziko predčasného pôrodu, pričom u tých, ktoré s počatím počkajú aspoň 18 mesiacov, toto riziko klesá o takmer 5 percent.

Autori tvrdia, že ich práca potvrdzuje rozdielnosť zdravotných rizík v rámci rôznych vekových skupín. Výsledky sú obzvlášť prínosné pre matky vo vyššom veku, ktoré si plánujú založiť rodinu.