Bežný šoférsky zlozvyk vás môže stáť život: Toto pri tankovaní viac nerobte!

O tom, ako správne tankovať, sa v spoločnosti vedie nekonečná debata. Niektorí hovoria, že by ste vždy mali natankovať plnú nádrž auta, iní tvrdia, že by ste nikdy nemali zísť pod polovicu nádrže, a ďalší zas zastávajú názor, že sa nič nestane, keď sem-tam pôjdete na rezervu.

Čo mnohí šoféri nevedia, je, že nesprávne tankovanie vás neraz môže stáť obrovské peniaze alebo aj život.

Nesprávne návyky pri tankovaní

Čitateľka portálu Express sa s ostatnými podelila o svoju skúsenosť, keď ju nesprávne tankovanie priviedlo k celkovému zlyhaniu auta – a to v tej najmenej vhodnej chvíli.

Majiteľka auta za roky šoférovania pri tankovaní nikdy nenaplnila nádrž doplna. Vždy natankovala za 20 libier (22 eur), čo si po dlhom čase vyžiadalo svoju daň. Žene sa celkom upchal palivový filter, a to presne v momente, keď jazdila na diaľnici rýchlosťou viac ako 100 kilometrov za hodinu.

Potenciálne fatálna nehoda mala šťastný koniec. Vodičke sa podarilo odstaviť auto na krajnicu, kde počkala na odťahovú službu. Upchatie palivového filtra potvrdil aj servisný technik.

Ako správne tankovať?

Tankovacie návyky šoféra majú z dlhodobého hľadiska nepochybný vplyv na celkovú funkčnosť auta. Neustála jazda na mierne naplnenej nádrži sa môže podpísať na stave niekoľkých súčiastok.

Napríklad benzín, ktorý natankujete do prázdnej nádrže, môže so sebou zozbierať nečistoty na dne, a stiahnuť ich do palivového filtra. Tu môžu spôsobiť jeho upchatie.

Nízka hladina paliva v nádrži tiež môže viesť k tomu, že sa z nej začne odsávať aj vzduch, čo môže ohroziť všetky súčiastky, ktoré na svoju činnosť spotrebúvajú palivo. Ak vám nestačia ani tieto dôvody, možno vás presvedčí nespoľahlivosť kontroliek a meradla paliva v nádrži.

Ak nechcete zakaždým míňať peniaze na naplnenie celej palivovej nádrže, uistite sa, že to urobíte aspoň občas.