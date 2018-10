Video: Toto sa stane, keď vodič autobusu ignoruje zákaz

Tento záznam ukazuje dôsledky toho, keď vodiči ignorujú zákaz vjazdu ťažkých vozidiel na labilné mosty. Historický most Beaver Bridge v Arkansase bol postavený v roku 1949 a návštevníkom ponúka malebný výhľad na jazero Table Rock. Je to krehký most s jedným pruhom vyrobeným z dreva.

Pozrite si tiež video: Vodič si chcel skrátiť cestu cez cyklochodník. Okamžite to oľutoval

Niet preto divu, že pod tiahou autobusu sa začne hrozivo ohýbať. Aj keď okoloidúci vodiči naňho trúbili, autobusára to nijak neodradilo od nebezpečného prechodu cez most. Štátni úradníci v Arkansase most následne uzavreli kvôli kontrole konštrukcie.

Video: Vodič autobusu takto hazardoval so životmi